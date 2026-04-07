"Телефон вообще не включается": последнее обновление Android вывело из строя ряд устройств

Несколько пользователей Google Pixel сообщают о проблемах с загрузкой смартфонов после мартовского обновления программного обеспечения.

Владельцы ряда моделей Google Pixel жалуются, что не могут перейти к экрану блокировки, поскольку их телефоны при запуске не проходят дальше логотипа "G". На это обратил внимание портал Android Central.

По словам пользователей, неисправность возникла после загрузки обновления безопасности от марта 2026 года. Среди моделей, которых коснулась проблема, упоминаются Pixel 8, Pixel 10 и Pixel 10 XL.

"Телефон вообще не включается от батареи. Ни вибрации, ни экрана, ничего. Когда я подключаю его к зарядному устройству, он сразу пытается загрузиться, показывает логотип "Google", а потом становится черным. Через несколько секунд это повторяется. Он никогда не доходит до анимации Android или экрана блокировки", — рассказал владелец Pixel 8 на Reddit.

Какой смартфон купить в 2026 году: Galaxy S26 Ultra против Pixel 10 Pro XL (видео)

Сообщение о сбое Google Pixel также появилось в системе отслеживания проблем Google. Поскольку компания проинформирована о проблеме, пользователям остается ожидать апрельского обновления с исправлением.

В издании отметили, что март стал не слишком удачным месяцем для обновления Google Pixel. В отчетах прошлого месяца также говорилось о проблеме с постоянно включенным дисплеем, зависании экранов и проблемах с мерцанием.

Напомним, ряд пользователей смартфонов Google Pixel 8 Pro жалуются на сложности с подключением к Wi-Fi и Bluetooth.

Фокус также сообщал, что по словам владельцев Pixel, переднее стекло светодиодного фонарика плавится при длительном использовании.