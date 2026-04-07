"Телефон взагалі не вмикається": останнє оновлення Android вивело з ладу низку пристроїв

Кілька користувачів Google Pixel повідомляють про проблеми з завантаженням смартфонів після березневого оновлення програмного забезпечення.

Власники низки моделей Google Pixel скаржаться, що не можуть перейти до екрана блокування, оскільки їхні телефони під час запуску не проходять далі логотипу "G". На це звернув увагу портал Android Central.

За словами користувачів, несправність виникла після завантаження оновлення безпеки від березня 2026 року. Серед моделей, яких торкнулась проблема, згадуються Pixel 8, Pixel 10 та Pixel 10 XL.

"Телефон взагалі не вмикається від батареї. Ні вібрації, ні екрана, нічого. Коли я підключаю його до зарядного пристрою, він одразу намагається завантажитися, показує логотип "Google", а потім стає чорним. Через кілька секунд це повторюється. Він ніколи не доходить до анімації Android чи екрана блокування", — розповів власник Pixel 8 на Reddit.

Відео дня

Важливо

Повідомлення про збій Google Pixel також з’явилось у системі відстеження проблем Google. Оскільки компанія проінформована про проблему, користувачам залишається очікувати квітневого оновлення з виправленням.

У виданні наголосили, що березень став не надто вдалим місяцем для оновлення Google Pixel. У звітах минулого місяця також йшлося про проблему із постійно ввімкненим дисплеєм, зависання екранів та проблеми з мерехтінням.

Нагадаємо, низка користувачів смартфонів Google Pixel 8 Pro скаржаться на складнощі з підключенням до Wi-Fi та Bluetooth.

Фокус також повідомляв, що за словами власників Pixel, переднє скло світлодіодного ліхтарика плавиться при тривалому використанні.