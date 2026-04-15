Після оновлення Android: власники популярних смартфонів скаржаться на серйозну проблему

Низка користувачів смартфонів Google Pixel стверджують, що стикнулися з надмірно швидким розряджанням акумуляторів, навіть коли гаджет перебуває в режимі очікування.

Численні скарги власників Google Pixel свідчать про те, що проблеми з акумуляторами не обмежуються якоюсь конкретною моделлю. На це звернув увагу портал Android Authority.

Наприклад, один з користувачів стверджує, що раніше його Pixel 9 Pro працював без підзарядки цілий день, а тепер його потрібно заряджати два-три рази на день. Своєю чергою власник Pixel 10 Pro розповів, що його гаджет витримував 16 годин із сімома годинами екранного часу, однак зараз ця цифра зменшилась до "ледь 12 годин" із шістьма годинами екранного часу.

Хоча більшість скарг стосується новіших телефонів серії Pixel 9 та Pixel 10, також було кілька повідомлень про старіші моделі, включно з лінійками Pixel 7 та Pixel 8.

Серія Pixel 10

Що сталось з акумуляторами Google Pixel

Користувачі зауважили, що проблеми виникли після виходу Pixel Drop у березні 2026 року. Один з них стверджує, що це може бути спричинено помилкою, пов'язаною з GPS, яка перешкоджає переходу процесора в "сплячий" стан.

За словами експертів, наразі не можна сказати, чи справді це стало причиною проблеми. Компанія Google наразі не коментувала інцидент та не випустила жодних виправлень.

