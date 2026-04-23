iPhone и Samsung пасут задних: новый смартфон обошел конкурентов в интересном тесте (видео)

Компания Honor недавно представила новую серию смартфонов Honor 600, оснащенных кремниево-углеродными батареями большой емкости.

Чтобы продемонстрировать преимущество Honor 600 над конкурентами, компания провела довольно нестандартный тест аккумуляторов. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Honor.

Тестирование аккумуляторов от Honor

Инженеры Honor взяли кремниево-углеродный аккумулятор Honor емкостью 7000 мАч с Honor 600 и интегрировали его в миниатюрную радиоуправляемую машинку. Аналогичным образом они поступили с батареями iPhone 17 Pro на 4252 мАч и Samsung Galaxy S26 на 4300 мАч.

Как и ожидалось, аккумулятор Honor, который имеет наибольшую емкость, получил первенство в гонках. В видео, обнародованном компанией Honor, iPhone 17 Pro называют "первым, кто уйдет на пенсию", тогда как Galaxy S26 описывается как "упорный претендент".

Стоит отметить, что смартфоны Honor 600 оснащены аккумуляторами емкостью 7000 мАч только для Азии. Европейские версии поставляются с батареями емкостью 6400 мАч, что все еще больше, чем предлагают флагманы Apple и Samsung.

Напомним, Honor 600 Pro получил аккумулятор на 7000 мАч, процессор Snapdragon 8 Elite и дизайн, вдохновленный iPhone 17 Pro.

Фокус также сообщал, что Honor начала пробное производство нового аккумулятора емкостью 10 690 мАч.