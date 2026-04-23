iPhone та Samsung пасуть задніх: новий смартфон обійшов конкурентів у цікавому тесті (відео)

Компанія Honor нещодавно представила нову серію смартфонів Honor 600, оснащених кремнієво-вуглецевими батареями великої ємності.

Щоб продемонструвати перевагу Honor 600 над конкурентами, компанія провела досить нестандартний тест акумуляторів. Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Honor.

Тестування акумуляторів від Honor

Інженери Honor взяли кремнієво-вуглецевий акумулятор Honor ємністю 7000 мАг з Honor 600 та інтегрували його у мініатюрну радіокеровану машинку. Аналогічним чином вони вчинили з батареями iPhone 17 Pro на 4252 мАг та Samsung Galaxy S26 на 4300 мАг.

Як і очікувалось, акумулятор Honor, який має найбільшу ємність, здобув першість у гонках. У відео, оприлюдненому компанією Honor, iPhone 17 Pro називають "першим, хто піде на пенсію", тоді як Galaxy S26 описується як "наполегливий претендент".

Варто зазначити, що смартфони Honor 600 оснащені акумуляторами ємністю 7000 мАг лише для Азії. Європейські версії постачаються з батареями ємністю 6400 мАг, що все ще більше, ніж пропонують флагмани Apple та Samsung.

Нагадаємо, Honor 600 Pro отримав акумулятор на 7000 мАг, процесор Snapdragon 8 Elite та дизайн, натхненний iPhone 17 Pro.

Фокус також повідомляв, що Honor розпочала пробне виробництво нового акумулятора ємністю 10 690 мАг.