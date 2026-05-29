Более дешевая альтернатива Apple Watch: сколько стоят новые смарт-часы от Xiaomi (фото)

Компания Xiaomi выпустила для мирового рынка премиальные умные часы Watch S5 46mm, оснащенные выносливым аккумулятором и ярким дисплеем.

Часы Xiaomi Watch S5 46mm работают на базе HyperOS 3 и получили несколько обновлений аппаратного обеспечения. Детали Xiaomi раскрыла на своем официальном сайте.

Xiaomi Watch S5 46mm получил круглый дизайн с рамкой из нержавеющей стали 316L, весит 46 граммов и имеет толщину 10,99 мм. Толщина рамок составляет 2,6 мм, что на 40% меньше, чем у модели предыдущего поколения.

Xiaomi Watch S5 46 мм Фото: Xiaomi

Смарт-часы оснащены 1,48-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480 x 480 и пиковой яркостью 2500 нит. Экран защищен от влаги, поэтому капли воды не воспринимаются им как нажатие.

Аккумулятор Xiaomi Watch S5 46mm имеет емкость 815 мАч. Xiaomi утверждает, что он может выдерживать 21 день в легком режиме. В условиях постоянно включенного дисплея этот срок сокращается до 9 дней.

Відео дня

Xiaomi Watch S5 46 мм Фото: Xiaomi

Xiaomi Watch S5 46mm поддерживает более 150 спортивных режимов и использует обновленный двухдиапазонный пятисистемный чип GNSS для маршрутизации на свежем воздухе. Он включает поддержку офлайн карт и функцию обратного отслеживания.

Среди интересных функций есть режим, который отслеживает жесты, такие как аплодисменты и махание руками во время спортивных событий, чтобы подсчитать сожженные калории. Также есть отдельные режимы для таких активностей, как езда на велосипеде и катание на лыжах.

Важно

Лучшие смарт-часы Android 2026 года: какая модель порадовала во время тестов (фото)

Xiaomi отметила, что точность отслеживания сердечного ритма на Xiaomi Watch S5 46mm составляет 98,4%. Кроме того, компания сотрудничала с международными обществами для обновления своих алгоритмов отслеживания сна.

Также сообщается, что Xiaomi Watch S5 46mm можно подключить к Xiaomi Smart Hub для управления умным домом, дистанционного управления камерой и осуществления платежей NFC через Mastercard и Visa.

Цена Xiaomi Watch S5 46mm:

В цветах Black и Silver — 179,99 евро (около 9 246 грн).

В цветах Jungle Green и Ceramic Blue — 199,99 евро (около 10 274 грн).

Напомним, умные часы Amazfit Active 2 предлагают ряд флагманских функций за относительно доступную цену.

Фокус также сообщал, что Honor готовится к выпуску новых умных часов под названием Watch 6 Plus.