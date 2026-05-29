Дешевша альтернатива Apple Watch: скільки коштує новий смартгодинник від Xiaomi (фото)

Компанія Xiaomi випустила для світового ринку преміальний розумний годинник Watch S5 46mm, оснащений витривалим акумулятором та яскравим дисплеєм.

Годинник Xiaomi Watch S5 46mm працює на базі HyperOS 3 та отримав кілька оновлень апаратного забезпечення. Деталі Xiaomi розкрила на своєму офіційному сайті.

Xiaomi Watch S5 46mm отримав круглий дизайн з рамкою з нержавіючої сталі 316L, важить 46 грамів і має товщину 10,99 мм. Товщина рамок становить 2,6 мм, що на 40% менше, ніж у моделі попереднього покоління.

Смартгодинник оснащений 1,48-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 480 x 480 та піковою яскравістю 2500 ніт. Екран захищений від вологи, тож краплі води не сприймаються ним як натискання.

Акумулятор Xiaomi Watch S5 46mm має ємність 815 мАг. Xiaomi стверджує, що він може витримувати 21 день у легкому режимі. За умов постійно увімкненого дисплея цей термін скорочується до 9 днів.

Xiaomi Watch S5 46mm підтримує понад 150 спортивних режимів та використовує оновлений дводіапазонний п'ятисистемний чип GNSS для маршрутизації на свіжому повітрі. Він включає підтримку офлайн карт і функцію зворотного відстеження.

Серед цікавих функцій є режим, який відстежує жести, такі як оплески та махання руками під час спортивних подій, щоб підрахувати спалені калорії. Також є окремі режими для таких активностей, як їзда на велосипеді та катання на лижах.

Xiaomi наголосила, що точність відстеження серцевого ритму на Xiaomi Watch S5 46mm становить 98,4%. Окрім того, компанія співпрацювала з міжнародними товариствами для оновлення своїх алгоритмів відстеження сну.

Також повідомляється, що Xiaomi Watch S5 46mm можна підключити до Xiaomi Smart Hub для керування розумним будинком, дистанційного керування камерою та здійснення платежів NFC через Mastercard та Visa.

Ціна Xiaomi Watch S5 46mm:

У кольорах Black та Silver — 179,99 євро (близько 9 246 грн).

У кольорах Jungle Green та"Ceramic Blue — 199,99 євро (близько 10 274 грн).

