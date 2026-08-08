Смартфон с хорошими параметрами по средней цене: раскрыта новинка с батареей 7050 мАч

Смартфон vivo V80 Lite 5G станет первой моделью новой линейки V80 и выйдет на рынок в середине августа 2026 года.

Телефон заметили в базе данных Google Play Console, а его характеристики указывают на ребрендинг индийской модели vivo S2, пишет GSMArena.

Экран, процессор и защита IP69

Смартфон появился в реестре под номерами моделей V2576, V2643 и V2644. Идентификатор V2576 совпадает с индийской версией vivo S2. Ожидается, что международный V80 Lite 5G полностью унаследует его характеристики.

Аппарат получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, что позволяет выдерживать прямое воздействие горячих струй воды под давлением.

За производительность новинки отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 7360. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 16 из коробки.

Відео дня

Камеры и батарея на 7050 мАч

Главным преимуществом смартфона станет аккумулятор емкостью 7050 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки.

Набор камер включает в себя основной 50-мегапиксельный сенсор и вспомогательный 2 Мп датчик. Для селфи и видеозвонков предусмотрена передняя камера на 32 Мп. Официальная премьера vivo V80 Lite 5G состоится в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 17 5G с аккумулятором на 6300 мАч и 120-герцевым экраном.

Также Фокус писал об анонсе смартфона Huawei Nova 16 SE с мощной батареей емкостью 8500 мАч и защитой корпуса по стандарту IP69K.