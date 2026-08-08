Смартфон із хорошими характеристиками за середньою ціною: розкрито новинку з великим акумулятором

Смартфон vivo V80 Lite 5G стане першою моделлю нової лінійки V80 і з'явиться на ринку в середині серпня 2026 року.

Цей телефон було виявлено в базі даних Google Play Console, а його характеристики вказують на ребрендинг індійської моделі vivo S2, пише GSMArena.

Екран, процесор та захист за стандартом IP69

Смартфон з'явився в реєстрі під номерами моделей V2576, V2643 та V2644. Ідентифікатор V2576 збігається з індійською версією vivo S2. Очікується, що міжнародна версія V80 Lite 5G повністю успадкує його характеристики.

Пристрій отримає 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Корпус пристрою захищений від води та пилу відповідно до стандартів IP68 та IP69, що дозволяє витримувати прямий вплив гарячих струменів води під тиском.

Відео дня

За продуктивність нової моделі відповідає 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 7360. Смартфон постачатиметься з операційною системою Android 16 "з коробки".

Камери та акумулятор ємністю 7050 мА·год

Головною перевагою смартфона стане акумулятор ємністю 7050 мА·год із підтримкою швидкої зарядки потужністю 44 Вт.

Комплект камер включає основний 50-мегапіксельний сенсор та допоміжний 2-мегапіксельний датчик. Для селфі та відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 32 Мп. Офіційна прем'єра vivo V80 Lite 5G відбудеться найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що компанія Xiaomi представила бюджетний смартфон Redmi 17 5G з акумулятором ємністю 6300 мА·год та екраном із частотою оновлення 120 Гц.

Також Фокус писав про анонс смартфона Huawei Nova 16 SE з потужним акумулятором ємністю 8500 мА·год та захистом корпусу за стандартом IP69K.