Кнопочный телефон Nokia для современных пользователей: что известно о новинке от HMD (фото)

Компания HMD, судя по всему, собирается выпустить новый телефон Nokia, пополнив свою линейку классических кнопочных моделей.

Новый телефон Nokia 125 4G 2nd Edition может оказаться переименованной моделью Nokia 210 4G AI. Об этом сообщил инсайдер smashx_60 в социальной сети X.

Судя по опубликованному изображению, Nokia 125 4G будет доступен в темно-синем и серебристом цветах.

Nokia 125 4G 2-е издание Фото: HMD

Характеристики Nokia 125 4G 2nd Edition

По данным Gizmochina, Nokia 125 4G может получить 2,4-дюймовый ЖК-экран с базовым разрешением 320 × 240, фронтальную и основную камеры по 0,3 МП, аккумулятор емкостью 1450 мАч, 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

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В основу Nokia 125 4G, вероятно, ляжет операционная система S30+, которая используется во многих современных телефонах Nokia и HMD. Официальная цена, дата выхода и полная информация о возможностях подключения пока не разглашаются.

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Как отмечается в издании, кнопочные телефоны Nokia по-прежнему пользуются популярностью среди пользователей, которым нужны лишь надежные звонки, обмен сообщениями и базовые мультимедийные функции без сложностей и затрат, связанных с полноценным смартфоном.

Напомним, что HMD вскоре выпустит функциональный телефон 2760 Flip на базе Android.

Фокус также сообщал, что компания Light анонсировала раскладной телефон под названием Light Flip.