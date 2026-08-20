Кнопковий телефон Nokia для сучасних користувачів: що відомо про новинку від HMD (фото)

Компанія HMD, схоже, збирається випустити новий телефон Nokia, поповнивши свою лінійку класичних кнопковий моделей.

Новий телефон Nokia 125 4G 2nd Edition може бути ребрендованою моделлю Nokia 210 4G AI. Про це повідомив інформатор smashx_60 у соціальній мережі X.

Судячи з оприлюдненого зображення, Nokia 125 4G буде доступний у темно-синьому та сріблястому кольорах.

Nokia 125 4G 2nd Edition Фото: HMD

Характеристики Nokia 125 4G 2nd Edition

За даними Gizmochina, Nokia 125 4G може отримати 2,4-дюймовий РК-екран із базовою роздільною здатністю 320 × 240, фронтальну та основну камери по 0,3 МП, акумулятор ємністю 1450 мАг, 64 МБ оперативної пам’яті та 128 МБ пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD.

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В основу Nokia 125 4G, ймовірно, ляже операційна система S30+, яка використовується у багатьох сучасних телефонах Nokia та HMD. Офіційну ціну, дату виходу та повну інформацію щодо можливостей підключення поки не розкрито.

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Як зазанчають у виданні, кнопкові телефони Nokia залишаються популярними серед користувачів, яким потрібні лише надійні дзвінки, обмін повідомленнями та базові мультимедіа без складності та вартості повноцінного смартфона.

Нагадаємо, HMD незабаром випустить функціональний телефон 2760 Flip на базі Android.

Фокус також повідомляв, що Light анонсувала розкладний телефон під назвою Light Flip.