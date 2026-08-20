Лучшие кнопочные телефоны 2026 года: 5 недорогих современных моделей (фото)

В 2026 году пользователи все чаще отказываются от смартфонов в пользу классических кнопочных телефонов. Они поддерживают только базовые функции и, как правило, стоят недорого.

Для тех, кто хочет купить кнопочный телефон в 2026 году, эксперты портала Android Central подобрали 5 надежных современных моделей.

Nokia 2780 Flip

Nokia 2780 Flip Фото: androidcentral.com

Nokia 2780 Flip возглавил список лучших кнопочных телефонов благодаря наличию нескольких "умных" приложений. В отличие от большинства конкурентов, он может запускать упрощенные версии YouTube, Facebook, Google Maps и многих других приложений и игр, которые обычно можно найти на смартфоне.

Кроме того, Nokia 2780 Flip предлагает до четырех дней автономной работы, базовые приложения на KaiOS, зарядку через USB-C, камеру, разъем для наушников, съемный аккумулятор, FM-радио, Bluetooth и Wi-Fi.

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Easyfone Prime A6

Easyfone Prime A6

Телефон Easyfone Prime A6 разработан для пожилых людей, о чем свидетельствуют крупный шрифт и удобный корпус с большими кнопками. Интерфейс очень прост и не требует предварительных знаний или опыта.

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У Easyfone Prime A6 нет интернета и камер, зато есть кнопка SOS для чрезвычайных ситуаций. Среди других полезных функций есть ползунок для блокировки кнопок, громкие динамики, совместимость со слуховыми аппаратами M4/T4, FM-радио, будильник, MP3-плеер, заметки, калькулятор, календарь и фонарик. В комплект входит док-станция для зарядки.

AGM M9

AGM M9 Фото: androidcentral.com

AGM M9 — это простой, но многофункциональный телефон с поддержкой 4G. Он отличается прочным, но лаконичным дизайном и имеет сертификацию IP68/IP69K, обеспечивающую защиту от пыли и воды, а также большие кнопки, которыми можно пользоваться в перчатках.

Телефон оснащен двумя слотами для SIM-карт и слотом для карты microSD, съемным аккумулятором емкостью 1000 мАч, FM-радио, фонариком и легкой операционной системой.

Unifone S22 Flip

Unifone S22 Flip Фото: Future

Unifone S22 Flip — это прочный раскладной телефон, который позволяет загружать и использовать некоторые приложения для Android. Одним из преимуществ этой модели является сенсорный дисплей.

Также стоит отметить, что Unifone S22 Flip отличается исключительной прочностью. Он имеет класс защиты от пыли и воды IP68, а также военный сертификат прочности MIL-STD-810H. Дополняет эту картину аккумулятор емкостью 2000 мАч, который можно легко заменить самостоятельно.

HMD Barbie Phone

HMD Barbie Phone Фото: androidcentral.com

HMD Barbie Phone позиционируется как телефон для детей. Он отличается прекрасным балансом между современными функциями и ограничениями, необходимыми для младших школьников. По сути, это модифицированная версия Nokia 2780 Flip.

Телефон поддерживает Google Maps и браузер, однако ограниченная поддержка приложений означает, что социальные сети недоступны. Также имеется съемный аккумулятор и 3,5-мм аудиоразъем для проводных наушников.

Напомним, что HMD планирует выпустить классический кнопочный телефон Nokia 125 4G 2nd Edition.

Фокус также сообщал, что HMD в скором времени выпустит кнопочный телефон-"раскладушку" 2760 Flip.