Найкращі кнопкові телефони у 2026 році: 5 недорогих сучасних моделей (фото)

ВУ 2026 році користувачі все частіше відмовляються від смартфонів на користь класичних кнопкових телефонів. Вони підтримують лише базові функції та, як правило, коштують дешево.

Для тих, хто хоче купити кнопковий телефон у 2026 році, експерти порталу Android Central підібрали 5 надійних сучасних моделей.

Nokia 2780 Flip

Nokia 2780 Flip Фото: androidcentral.com

Nokia 2780 Flip очолив список найкращих кнопкових телефонів через наявність кількох "розумних" програм. На відміну від більшості конкурентів, він може запускати спрощені версії YouTube, Facebook, Google Maps та багатьох інших програм та ігор, які зазвичай можна знайти на смартфоні.

Окрім того, Nokia 2780 Flip пропонує до чотирьох днів автономної роботи, базові програми на KaiOS, зарядку через USB-C, камеру, роз'єм для навушників, знімний акумулятор, FM-радіо, Bluetooth та Wi-Fi.

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Easyfone Prime A6

Easyfone Prime A6

Телефон Easyfone Prime A6 розроблений для людей похилого віку, на що вказують великі шрифти та зручний корпус з великими кнопками. Інтерфейс дуже простий і не вимагає попередніх знань чи досвіду.

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Easyfone Prime A6 не має інтернету чи камер, зате є кнопка SOS для надзвичайних ситуацій. Інші корисні функції включають повзунок для блокування кнопок, гучні динаміки, сумісні зі слуховими апаратами M4/T4, FM-радіо, будильник, MP3-плеєр, нотатки, калькулятор, календар і ліхтарик. В комплект входить док-станцію для заряджання.

AGM M9

AGM M9 Фото: androidcentral.com

AGM M9 — це простий, але багатофункціональний телефон із підключенням 4G. Він має міцний, але простий дизайн із сертифікацією IP68/IP69K на захист від пилу та води, а також великі кнопки, якими можна користуватися у рукавичках.

Телефон пропонує два слоти для SIM-карт та слот для карти microSD, знімний акумулятор ємністю 1000 мАг, FM-радіо, ліхтарик та легку операційну систему.

Unifone S22 Flip

Unifone S22 Flip Фото: Future

Unifone S22 Flip являє собою міцний розкладний телефон, який дозволяє завантажувати та використовувати деякі застосунки для Android. Однією з переваг даної моделі є сенсорний дисплей.

Також варто зазначити, що Unifone S22 Flip надзвичайно міцний. Він має клас захисту від пилу та води IP68, а також військовий сертифікат міцності MIL-STD-810H. Доповнює цю картину акумулятор ємністю 2000 мАг, який можна легко замінити самотужки.

HMD Barbie Phone

HMD Barbie Phone Фото: androidcentral.com

HMD Barbie Phone позиціонується як телефон для дітей. Він вирізняється чудовим балансом між сучасними функціями та обмеженнями, необхідними для молодших школярів. По суті це модифікована версія Nokia 2780 Flip.

Телефон підтримує Google Maps та браузер, проте обмежена підтримка застосунків означає, що соціальних мереж немає. Також доступний знімний акумулятор та 3,5-мм аудіороз'єм для дротових навушників.

Нагадаємо, HMD збирається випустити класичний кнопковий телефон Nokia 125 4G 2nd Edition.

Фокус також повідомляв, що HMD незабаром випустить кнопковий телефон-"розкладачку" 2760 Flip.