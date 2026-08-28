Камера на 200 МП и мощная батарея по средней цене: раскрыта дата выхода Huawei nova 16 Pro (фото)
Huawei недавно представила в Китае серию смартфонов nova 16. Теперь компания подтвердила, что модель nova 16 Pro вскоре появится на мировом рынке.
Смартфон Huawei nova 16 Pro официально представят на предстоящем глобальном мероприятии 2 сентября в Мюнхене. Об этом сообщает GSMArena.
Сообщается, что на международном рынке оба смартфона серии nova 16 будут продаваться с дополнительной буквой s в названиях. Таким образом, смартфон дебютирует как Huawei nova 16s Pro, подобно недавно выпущенному Huawei Pura 90s Pro Max.
Huawei nova 16s Pro будет доступен в тех же розово-голубых градиентных цветах, что и его китайская версия. Характеристики устройства не разглашаются до анонса, однако аппаратная часть может иметь много общего с Huawei nova 16 Pro.
Китайский Huawei nova 16s Pro оснащен 6,84-дюймовым LTPO OLED-дисплеем (FHD+ 120 Гц), однокристальным процессором Kirin 9010S, аккумулятором емкостью 7000 мАч и основной камерой на 200 МП.
Напомним, что Samsung вскоре представит флагманский смартфон Galaxy S27, рендеры которого уже просочились в сеть.
Фокус также сообщал, что компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 17 Pro Max 5G с аккумулятором емкостью 10 000 мАч.