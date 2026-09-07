Смартчасы обманывают насчет сна: исследователи назвали главную ошибку трекеров

Учёные выяснили, что популярные смартчасы, такие как Fitbit и Apple Watch, не всегда точно отражают реальное качество ночного отдыха, особенно у людей, страдающих бессонницей.

Исследователи из Университета Дьюка и клиники Мэйо проанализировали пять научных работ с участием около двух тысяч человек и пришли к неутешительному выводу: носимые гаджеты плохо фиксируют субъективные ощущения человека после пробуждения. Хотя устройства неплохо фиксируют продолжительность ночного отдыха, они существенно уступают, когда речь идет об ощущении бодрости или разбитости по утрам. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно данным обзора, показатели трекеров объясняли лишь от 2,5 до 16,2 процента расхождений в субъективном восприятии людьми качества своего сна. Это крайне важно, ведь именно субъективные жалобы пациента лежат в основе диагностики бессонницы.

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Хуже всего гаджеты справлялись с этой задачей у пожилых людей и тех, кто страдает нарушениями сна. Так, среди участников с хорошим сном Fitbit демонстрировал приемлемую точность в 82 процентах случаев, тогда как среди людей, страдающих бессонницей, этот показатель упал до 39 процентов — в основном из-за того, что устройство не фиксировало частые ночные пробуждения.

Даже лабораторная полисомнография, фиксирующая фазы сна, не гарантирует, что человек проснется отдохнувшим — физиологические показатели не заменяют собственных ощущений пациента.

Авторы обзора подчеркивают, что гаджеты следует использовать лишь в качестве вспомогательного инструмента для контроля за режимом, а не в качестве диагностического средства, и если собственные ощущения противоречат данным на экране — доверять следует себе.

Напомним, ранее компания Motorola представила свои флагманские смарт-часы Moto Watch Ultra, отличающиеся изогнутым экраном, поддержкой сотовой связи и расширенными функциями мониторинга здоровья.

Также сообщалось, что Huawei представила сразу целую линейку новых устройств — Watch 6, Watch 6 Pro, Watch GT 7 и Watch GT 7 Pro.

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