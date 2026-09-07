Смартгодинники брешуть про сон: дослідники назвали головну помилку трекерів

Науковці з'ясували, що популярні смартгодинники на кшталт Fitbit та Apple Watch не завжди точно відображають реальну якість нічного відпочинку, особливо у людей, які страждають на безсоння.

Дослідники з Університету Дьюка та клініки Mayo проаналізували п'ять наукових робіт за участю близько двох тисяч осіб і дійшли невтішного висновку: носимі гаджети погано вловлюють суб'єктивні відчуття людини після пробудження. Хоча пристрої непогано фіксують тривалість нічного відпочинку, вони суттєво поступаються, коли йдеться про відчуття бадьорості чи розбитості вранці. Про це повідомляє Science Alert.

За даними огляду, показники трекерів пояснювали лише від 2,5 до 16,2 відсотка розбіжностей у власному сприйнятті людьми якості свого сну. Це критично важливо, адже саме суб'єктивні скарги пацієнта лежать в основі діагностики безсоння.

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Найгірше гаджети справлялися із завданням у літніх людей та тих, хто має розлади сну. Так, серед учасників із хорошим сном Fitbit показував прийнятну точність у 82 відсотках випадків, тоді як серед людей із безсонням цей показник впав до 39 відсотків – переважно через те, що пристрій не помічав частих нічних пробуджень.

Навіть лабораторна полісомнографія, яка фіксує фази сну, не гарантує, що людина прокинеться відпочилою – фізіологічні показники не замінюють власних відчуттів пацієнта.

Автори огляду наголошують, що гаджети варто використовувати лише як допоміжний інструмент для спостереження за режимом, а не як діагностичний засіб, і якщо власні відчуття суперечать даним на екрані – довіряти варто собі.

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