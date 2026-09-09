Представлены смарт-часы Apple Watch Ultra 4: батарея на 2 дня и расширенный трекинг здоровья

Apple обновила флагманские умные часы, установив в них энергоэффективный чип S11, улучшенный комплекс датчиков здоровья и увеличенный аккумулятор.

Новинка ориентирована на спортсменов и любителей экстремальных нагрузок, предлагая рекордную точность измерений и два дня работы от одного заряда. О главных новшествах устройства сообщает издание MacRumors.

Чип S11, батарея и автономность

Часы получили увеличенную батарею и новый процессор S11, что позволило довести автономность до двух дней повседневного использования. В режиме непрерывного отслеживания тренировки с активным GPS и измерением пульса устройство держится до 18 часов, а в максимальном энергосберегающем режиме для затяжных забегов — до 45 часов. Титановый корпус доступен в естественном (Natural) и черном (Black) цветах, а линейку ремешков пополнили новые оттенки и титановый браслет Hermès.

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Флагманские умные часы Apple Watch Ultra 4 Фото: Apple

Датчики и новые функции здоровья

Инженеры полностью перестроили систему датчиков Health Sensing System:

Повышенная точность: увеличенная площадь электродов улучшает контакт с кожей при снятии ЭКГ, фотодиоды расположены по кругу для лучшего улавливания света, а зеленые светодиоды стали крупнее и энергоэффективнее.

увеличенная площадь электродов улучшает контакт с кожей при снятии ЭКГ, фотодиоды расположены по кругу для лучшего улавливания света, а зеленые светодиоды стали крупнее и энергоэффективнее. Показатель готовности (Readiness): каждое утро часы анализируют сон, пульс и активность, выдавая итоговый балл — стоит ли сегодня тренироваться в полную силу или лучше отдохнуть.

каждое утро часы анализируют сон, пульс и активность, выдавая итоговый балл — стоит ли сегодня тренироваться в полную силу или лучше отдохнуть. Обновленное приложение Здоровье: алгоритмы Apple Intelligence рассчитывают "здоровый возраст" (Health Age) на основе показателей VO2 max, качества сна и анализов крови, а отдельная вкладка Longevity собирает метрики долголетия.

алгоритмы Apple Intelligence рассчитывают "здоровый возраст" (Health Age) на основе показателей VO2 max, качества сна и анализов крови, а отдельная вкладка Longevity собирает метрики долголетия. Тест VO2 max через камеру: новый метод оценки выносливости задействует камеру iPhone совместно с часами во время выполнения упражнений.

Siri Recap и аудио

Благодаря сопроцессору в чипе S11 смарт-часы получили набор интеллектуальных функций работы со звуком. Режим Sound Recognition распознает внешние сигналы (сирены, дверные звонки, плач ребенка), а функция Live Rewind выводит на экран текстовую расшифровку последних 15 секунд услышанной речи.

Отдельный сервис Siri Recap автоматически генерирует краткие выжимки и ключевые тезисы прошедших разговоров для просмотра в приложении Siri. Все аудиофункции обрабатываются локально на устройстве без записи или сохранения исходных аудиофайлов.

Цена в США:

Apple Watch Ultra 4 — $799

Прием предзаказов стартует 9 сентября, а официальные продажи в магазинах начнутся 18 сентября.

Ранее Apple представила iPhone Duo, iPhone 18 Pro Max и iPhone 18 Pro, а также наушники Apple AirPods 5.