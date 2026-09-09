Представлено смарт-годинник Apple Watch Ultra 4: автономність 2 дні та розширений моніторинг стану здоров"я

Apple оновила свої флагманські смарт-годинники, оснастивши їх енергоефективним чіпом S11, вдосконаленим набором датчиків здоров’я та акумулятором більшої ємності.

Ця новинка призначена для спортсменів та любителів екстремальних навантажень і забезпечує рекордну точність вимірювань та два дні роботи від одного заряду. Про головні нововведення пристрою повідомляє видання MacRumors.

Чіп S11, акумулятор та час автономної роботи

Годинник отримав збільшений акумулятор і новий процесор S11, що дозволило збільшити час автономної роботи до двох днів щоденного використання. У режимі безперервного відстеження тренувань з активним GPS та вимірюванням пульсу пристрій працює до 18 годин, а в максимальному енергозберігаючому режимі для тривалих забігів — до 45 годин. Титановий корпус доступний у натуральному (Natural) та чорному (Black) кольорах, а лінійку ремінців поповнили нові відтінки та титановий браслет Hermès.

Відео дня

Флагманський смарт-годинник Apple Watch Ultra 4 Фото: Apple

Датчики та нові функції здоров’я

Інженери повністю перебудували систему датчиків Health Sensing System:

Підвищена точність: збільшена площа електродів покращує контакт зі шкірою під час зняття ЕКГ, фотодіоди розташовані по колу для кращого уловлювання світла, а зелені світлодіоди стали більшими та енергоефективнішими.

збільшена площа електродів покращує контакт зі шкірою під час зняття ЕКГ, фотодіоди розташовані по колу для кращого уловлювання світла, а зелені світлодіоди стали більшими та енергоефективнішими. Показник готовності (Readiness): щоранку годинник аналізує сон, пульс та активність, виставляючи підсумковий бал — чи варто сьогодні тренуватися на повну силу, чи краще відпочити.

щоранку годинник аналізує сон, пульс та активність, виставляючи підсумковий бал — чи варто сьогодні тренуватися на повну силу, чи краще відпочити. Оновлений додаток "Здоров’я": алгоритми Apple Intelligence розраховують "здоровий вік" (Health Age) на основі показників VO2 max, якості сну та аналізів крові, а окрема вкладка Longevity збирає показники довголіття.

алгоритми Apple Intelligence розраховують "здоровий вік" (Health Age) на основі показників VO2 max, якості сну та аналізів крові, а окрема вкладка Longevity збирає показники довголіття. Тест VO2 max через камеру: новий метод оцінки витривалості використовує камеру iPhone разом із годинником під час виконання вправ.

Siri Recap та аудіо

Завдяки співпроцесору в чіпі S11 смарт-годинник отримав набір інтелектуальних функцій роботи зі звуком. Режим Sound Recognition розпізнає зовнішні сигнали (сирени, дверні дзвінки, плач дитини), а функція Live Rewind виводить на екран текстове розшифрування останніх 15 секунд почутої мови.

Окремий сервіс Siri Recap автоматично створює короткі витяги та ключові тези минулих розмов для перегляду в додатку Siri. Усі аудіофункції обробляються локально на пристрої без запису чи збереження вихідних аудіофайлів.

Ціна у США:

Apple Watch Ultra 4 — 799 доларів

Прийом попередніх замовлень розпочнеться 9 вересня, а офіційний продаж у магазинах — 18 вересня.

Раніше компанія Apple презентувала iPhone Duo, iPhone 18 Pro Max та iPhone 18 Pro, а також навушники Apple AirPods 5.