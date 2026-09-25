"Нас уже пугали": Сергей "Флеш" ответил, сможет ли РФ устроить интернет-блэкаут в Украине

Россия наносит удары по украинской информационной и сетевой инфраструктуре, однако полностью лишить страну связи врагу не удастся. Украинцам следует быть готовыми к вероятным локальным перебоям и возможному повышению стоимости интернет-услуг.

Украина располагает максимально распределенной системой интернет-каналов, поэтому риск того, что целые области или города окажутся полностью без сети, отсутствует. Об этом рассказал эксперт по военным технологиям и советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, комментируя удары по дата-центрам.

"Возможны локальные перебои, которые, как я надеюсь, провайдеры быстро устранят", — отметил эксперт.

Кроме того, эксперт отметил, что следствием восстановительных работ может стать рост тарифов на интернет-услуги. Провайдерам придется компенсировать расходы на ремонт и закупку поврежденного оборудования.

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Кроме того, Бескрестнов призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться информационно-психологическим операциям врага. Он напомнил, что РФ уже пыталась запугать украинцев дефицитом продуктов и топлива, а теперь использует тему связи, чтобы посеять панику.

"Не стоит поддаваться информационным атакам врага и паниковать. Нас уже пугали тем, что не будет еды, не будет топлива, а теперь пугают исчезновением интернета", — пояснил "Флеш".

"Флеш" объяснил, что будет с интернетом в Украине из-за атак РФ Фото: Скрін

Россия атакует дата-центры в Украине — последние новости

24 сентября представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков в комментарии "Суспильному" рассказал, что Россия атакует украинские дата-центры и узлы связи уже третью неделю подряд. По его словам, в настоящее время враг всерьёз взялся за Киев, начав с крупнейших точек обмена трафиком, а впоследствии удары могут перекинуться на западные регионы.

В ночь на 24 сентября в Киеве в очередной раз подверглись атаке дата-центры. Провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети. Также пострадали MiroHost и Cityhost.

Кроме того, 23 сентября после обстрела часть абонентов в Киеве осталась без интернета из-за повреждений дата-центров "Павутина" и UTELS.