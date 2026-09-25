"Нас уже лякали": Сергій "Флеш" відповів, чи зможе РФ влаштувати інтернет-блекаут в Україні

Росія здійснює атаки на українську інформаційну та мережеву інфраструктуру, однак повністю позбавити країну зв'язку ворогу не вдасться. Українцям слід бути готовими до ймовірних локальних перебоїв та можливого підвищення вартості надання інтернет-послуг.

Україна має максимально розподілену систему інтернет-каналів, тому ризик того, що цілі області чи міста опиняться повністю без мережі, відсутній. Про це розповів експерт з військових технологій та радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, коментуючи удари по дата-центрах.

"Можливі локальні перебої, які провайдери, я сподіваюсь, швидко усунуть", — зазначив експерт.

Також фахівець зауважив, що наслідком відновлювальних робіт може стати зростання тарифів на інтернет-послуги. Провайдерам доведеться компенсувати витрати на ремонт та закупівлю пошкодженого обладнання.

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Окремо Бескрестнов закликав громадян зберігати спокій та не піддаватися на інформаційно-психологічні операції ворога. Він нагадав, що РФ вже намагалася залякувати українців дефіцитом продуктів та пального, а тепер використовує тему зв'язку для спроб посіяти паніку.

"Не варто піддаватися інформаційним атакам ворога та панікувати. Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету", — пояснив "Флеш".

"Флеш" пояснив, що буде з інтернетом в Україні через атаки РФ Фото: Скрін

РФ атакує дата-центри в Україні — останні новини

24 вересня представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков в коментарі "Суспільному" розповів, що Росія атакує українські дата-центри та вузли зв'язку вже третій тиждень поспіль. За його словами, наразі ворог серйозно взявся за Київ, почавши з найбільших точок обміну трафіком, а згодом удари можуть перекинутися на західні регіони.

У ніч на 24 вересня було вчергове атаковано дата-центри у Києві. Провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі. Також постраждали MiroHost та Cityhost.

Також 23 вересня після обстрілу частина абонентів у Києві залишилася без інтернету через пошкодження дата-центрів "Павутина" та UTELS.