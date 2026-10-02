Одна из лучших батарей по средней цене: какой смартфон рекомендуют эксперты (фото)

Смартфон Motorola Edge 70 Plus отличается превосходным временем автономной работы в среднем ценовом сегменте, а также может использоваться в качестве повербанка.

В своей ценовой категории Motorola Edge 70 Plus демонстрирует одни из лучших показателей автономности в 2026 году. К такому выводу пришли эксперты портала Notebookcheck по итогам тестирования.

Motorola Edge 70 Plus оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, поддерживающим зарядку мощностью до 45 Вт. Для полной зарядки требуется не более двух часов.

Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

В ходе тестирования Motorola Edge 70 Plus проработал 23 часа 42 минуты на одном заряде. Этого должно хватить на два насыщенных дня при интенсивном использовании смартфона.

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Еще одним преимуществом Motorola Edge 70 Plus является возможность заряжать другие гаджеты через USB-порт с мощностью до 7,5 Вт. Однако смартфон не поддерживает беспроводную зарядку.

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Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

Также стоит учитывать, что Motorola пошла на компромиссы в некоторых других характеристиках. Так, Edge 70 Plus не может похвастаться первоклассной сборкой, не имеет защиты от погружения в воду, а его Wi-Fi очень медленный по сравнению со смартфонами аналогичной цены. Тем не менее, он обеспечивает один из лучших показателей автономности в среднем ценовом сегменте.

Цена смартфона Motorola Edge 70 Plus — 599 евро (примерно 31 170 грн).

Напомним, что будущий флагманский смартфон OnePlus 16 будет оснащен аккумулятором емкостью 9000 мАч с функцией быстрой зарядки.

Фокус также сообщал, что компания POCO официально представила недорогой смартфон C95 Pro с аккумулятором емкостью 7500 мАч.