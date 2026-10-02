Одна з найкращих батарей за середню ціну: який смартфон радять експерти (фото)

Смартфон Motorola Edge 70 Plus пропонує чудовий час роботи від акумулятора у середньому ціновому сегменті, а також може виконувати роль повербанка.

За свою ціну Motorola Edge 70 Plus пропонує одні з найкращих характеристик батареї у 2026 році. Такого висновку дійшли експерти порталу Notebookcheck за результатами тестування.

Motorola Edge 70 Plus отримав акумулятор ємністю 6500 мАг, який підтримує зарядку потужністю до 45 Вт. Для повної зарядки потрібно не більше двох годин.

Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

В ході тестування Motorola Edge 70 Plus витримав працює 23 години 42 хвилини на одному заряді. Цього має бути достатньо на два насичені дні з інтенсивним використанням смартфона.

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Перевагою Motorola Edge 70 Plus також є здатність живити інші гаджети через USB-порт з потужністю до 7,5 Вт. Однак смартфон не підтримує бездротову зарядку.

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Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

Також варто враховувати, що Motorola пішла на компроміси у деяких інших характеристиках. Так, Edge 70 Plus не може похвалитися першокласною збіркою, не має захисту від занурення у воду, а його Wi-Fi дуже повільний порівняно зі смартфонами аналогічної ціни. Тим не менш, він забезпечує один з найкращих термінів служби батареї в середньому сегменті.

Ціна смартфона Motorola Edge 70 Plus — 599 євро (приблизно 31 170 грн).

Нагадаємо, майбутній флагманський смартфон OnePlus 16 отримає акумулятор ємністю 9000 мАг з швидкою зарядкою.

Фокус також повідомляв, що POCO офіційно представила недорогий смартфон C95 Pro з акумулятором на 7500 мАг.