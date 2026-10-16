Более доступный флагман от Xiaomi с батареей на 10 000 мАч уже близько: когда он выйдет (фото)
Компания Xiaomi недавно представила субфлагманы Redmi K100 Pro и K100 Pro Max. Теперь настала очередь базовой модели Redmi K100.
Ожидается, что Redmi K100 будет представлен в октябре 2026 года. Об этом говорится в официальном аккаунте Redmi в Weibo.
Компания подтвердила, что Redmi K100 выйдет в конце этого месяца, а также опубликовала тизер с силуэтом будущего смартфона. Изображение намекает на то, что устройство будет доступно в зеленом цвете.
Как отмечает GSMArena, Redmi K100, вероятно, будет работать на старом процессоре Snapdragon 8 Elite SoC и получит аккумулятор емкостью более 10 000 мАч. Слухи также указывают на 6,9-дюймовый дисплей с высокой частотой обновления, металлическую рамку и два динамика Bose.
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По данным портала, наряду с Redmi K100 компания Xiaomi представит открытые наушники Clip Neo в белом и черном цветах. Точная дата презентации пока не разглашается.
Напомним, 21 октября выйдет игровой смартфон Honor Win 2, который побил рекорд производительности в AnTuTu.
Фокус также сообщал, что 15 октября был представлен смартфон RedMagic 12 Pro+ с аккумулятором емкостью 8400 мАч.