Дешевший флагман від Xiaomi з батареєю на 10 000 мАг вже близько: коли він вийде (фото)
Компанія Xiaomi нещодавно представила субфлагмани Redmi K100 Pro та K100 Pro Max. Тепер на черзі базова модель Redmi K100.
Очікується, що Redmi K100 буде представлений у жовтні 2026 року. Про це йдеться в офіційному акаунті Redmi на Weibo.
Компанія підтвердила, що Redmi K100 вийде пізніше цього місяця, а також оприлюднила тизер з силуетом майбутнього смартфона. Зображення натякає, що пристрій пропонуватиметься у зеленому кольорі.
Як зазначає GSMArena, Redmi K100, ймовірно, працюватиме на старому процесорі Snapdragon 8 Elite SoC та використовуватиме акумулятор ємністю понад 10 000 мАг. Чутки також вказують на 6,9-дюймовий дисплей з високою частотою оновлення, металеву рамку та два динаміки Bose.
Смартфон якого бренду ви розглядаєте як наступну покупку?
За даними порталу, разом з Redmi K100 компанія Xiaomi представить відкриті навушники Clip Neo у білому та чорному кольорах. Точна дата презентації поки не розголошується.
Нагадаємо, 21 жовтня вийде ігровий смартфон Honor Win 2, який побив рекорд продуктивності на AnTuTu.
Фокус також повідомляв, що 15 жовтня був представлений смартфон RedMagic 12 Pro+ з батареєю на 8400 мАг.