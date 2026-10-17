Motorola готовит недорогой телефон G47 Power с батареей на 7000 мАч: что известно (фото)

Весной Motorola выпустила бюджетный смартфон Moto G47, а теперь готовит версию Moto G47 Power с упором на максимальное время работы.

Главным апгрейдом станет аккумулятор, емкость которого близка к 7000 мАч, пишет GSMArena.

Батарея на 7000 мАч и быстрая зарядка

В документах указана номинальная емкость батареи 6790 мАч. Производитель почти наверняка округлит это значение до 6900 или 7000 мАч в официальных спецификациях. Для сравнения, в Moto G47 стоит аккумулятор на 5200 мАч.

Заодно подтянули и скорость проводной зарядки: вместо скромных 20 Вт смартфон поддерживает 33 Вт. Защиту корпуса от брызг и пыли по стандарту IP64 оставили прежней.

Другие особенности Moto G47 Power

В европейских магазинах аппарат уже засветился в модификации на 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Остальные характеристики производитель пока не раскрывает, но начинка может повторить базовый аппарат. Обычный Moto G47 работает на чипе MediaTek Dimensity 6300, оснащен 6,67-дюймовым экраном с разрешением 1604x720 и частотой 120 Гц, а также основной камерой на 108 Мп. Официальный анонс смартфона ждут в ближайшие недели.

Видео дня

Ранее сообщалось про 5 смартфонов, превосходящих Galaxy S26 FE по мощности. В обзоре участвуют: Samsung Galaxy S25, OnePlus 15R, Motorola Signature, Pixel 10 Pro и Xiaomi 17.

Также напомним, что смартфон Vivo V80 выходит на международный рынок после недавней премьеры в Индии. Аппарат получил аккумулятор на 7200 мАч, экран на 144 Гц и перископическую камеру с 3-кратным зумом.