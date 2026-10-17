Motorola готує недорогий телефон G47 Power з акумулятором на 7000 мА·год: що відомо (фото)

Навесні Motorola випустила бюджетний смартфон Moto G47, а тепер готує версію Moto G47 Power, в якій основну увагу приділено максимальному часу роботи.

Головним оновленням стане акумулятор, ємність якого наближається до 7000 мА·год, пише GSMArena.

Акумулятор ємністю 7000 мА·год та швидка зарядка

У документах вказано номінальну ємність акумулятора — 6790 мА·год. Виробник, майже напевно, округлить це значення до 6900 або 7000 мА·год в офіційних технічних характеристиках. Для порівняння: у Moto G47 встановлено акумулятор ємністю 5200 мА·год.

Одночасно підвищили й швидкість дротової зарядки: замість скромних 20 Вт смартфон підтримує 33 Вт. Захист корпусу від бризок і пилу за стандартом IP64 залишили без змін.

Інші особливості Moto G47 Power

У європейських магазинах цей пристрій уже з'явився у версії з 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ пам'яті для зберігання даних.

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Інші характеристики виробник поки що не розкриває, але технічна комплектація може збігатися з базовою моделлю. Звичайний Moto G47 працює на чіпі MediaTek Dimensity 6300, оснащений 6,67-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1604x720 і частотою оновлення 120 Гц, а також основною камерою на 108 Мп. Офіційний анонс смартфона очікується в найближчі тижні.

Раніше повідомлялося про 5 смартфонів, які перевершують Galaxy S26 FE за потужністю. До огляду увійшли: Samsung Galaxy S25, OnePlus 15R, Motorola Signature, Pixel 10 Pro та Xiaomi 17.

Також нагадаємо, що смартфон Vivo V80 виходить на міжнародний ринок після нещодавньої прем’єри в Індії. Пристрій отримав акумулятор ємністю 7200 мА·год, екран із частотою оновлення 144 Гц та перископічну камеру з 3-кратним зумом.