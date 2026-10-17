Компактний середняк з акумулятором на 7200 мА·год: Vivo V80 представлено глобально (фото)

Смартфон Vivo V80 виходить на міжнародний ринок після нещодавньої прем’єри в Індії. Пристрій отримав акумулятор ємністю 7200 мА·год, екран із частотою оновлення 144 Гц та перископічну камеру з 3-кратним зумом.

Ця новинка середнього класу першою з'явилася в країнах Південно-Східної Азії та Близького Сходу, пише GSMArena. Розповідаємо, чим цікавий цей гаджет.

Характеристики Vivo V80

Телефон оснащено 6,59-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2750x1260 пікселів. Матриця підтримує частоту оновлення 144 Гц і забезпечує пікову яскравість до 5000 ніт (на локальній ділянці) та до 1800 ніт у режимі HBM.

Усередині встановлено 4-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті. На вибір пропонуватимуть три варіанти накопичувача: базова версія на 128 ГБ — UFS 3.1, а модифікації на 256 і 512 ГБ отримали швидший стандарт UFS 4.1. З коробки смартфон працює під управлінням ОС Android 17 з оболонкою OriginOS 7. Виробник обіцяє випустити чотири номерні оновлення Android і шість років підтримувати пристрій патчами безпеки.

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Кольори Vivo V80 Фото: Vivo

Ззаду розташовані основний 50-мегапіксельний фотосенсор з оптичною стабілізацією, перископічний телеоб'єктив на 50 Мп із 3-кратним наближенням і стабілізацією, а також надширококутний модуль на 8 Мп. Для селфі передбачена фронтальна камера з роздільною здатністю 50 Мп.

Автономність забезпечує акумулятор ємністю 7200 мА·год, що підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт. На міжнародному ринку телефон Vivo V80 з'явиться у чотирьох кольорах: фіолетовому (Starwish Purple), зеленому (Wander Green), переливчастому золотистому (Sunrise Anthem) та темно-сірому (Vast Gray). Точні ціни для кожного регіону компанія оголосить ближче до початку продажів.

Попередній висновок експертів та автора

Згідно з першими враженнями експертів GSMArena, про які ми детальніше писали раніше, Vivo V80 — загалом збалансований пристрій із кількома цікавими особливостями. У нього яскравий дисплей, надійна продуктивність, свіже програмне забезпечення, дуже ємний акумулятор для таких невеликих розмірів і міцна збірка. Дизайн теж вийшов досить приємним, хоч і сильно нагадує iPhone 17 Pro.

Основна камера робить гарні знімки, але оглядачі висловили побажання щодо більш точного налаштування передачі кольорів, щоб відтінки були однаковими в режимах Photo та High Res. Та й сам пресет високої роздільної здатності можна було б краще оптимізувати, щоб знімки поспіль створювалися швидше, без затримок. В Індії Vivo V80 коштує від 63 тисяч рупій, що еквівалентно приблизно 663 доларам або 29 756 гривням. Ціна дійсно чимала, і на світовому ринку телефон точно не буде дешевшим.

Смартфон vivo V80 Фото: gsmarena.com

На мою думку, за такі гроші все-таки можна було б встановити трохи кращий процесор. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 використовувався і в торішньому Vivo V70, і в позаторішньому Vivo V60. У тесті AnTuTu він набирає 1 284 733 бали — непогано, але деякі аналоги того ж класу можуть бути вдвічі потужнішими.

Судячи з усього, з огляду на складну ситуацію з подорожчанням комплектуючих, вирішили не міняти чіп, щоб не надто сильно завищувати вартість. В іншому смартфон виглядає дуже навіть гідно. Чекатимемо на міжнародні ціни та повідомлення про вихід на ринок в Україні, якщо він відбудеться.

Раніше повідомлялося, що незабаром з’являться доступні флагмани з акумулятором на 9000 мА·год. OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro — смартфони, які обіцяють здивувати чудовими характеристиками у своєму сегменті.

Також Фокус повідомляв, що Samsung може відмовитися від One UI на користь іншої ОС. Компанія розглядає можливість відмови від бренду One UI на користь платформи під назвою Galaxy OS.