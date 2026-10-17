Компактный середняк с батареей 7200 мАч: Vivo V80 представлен глобально (фото)

Смартфон Vivo V80 выходит на международный рынок после недавней премьеры в Индии. Аппарат получил аккумулятор на 7200 мАч, экран на 144 Гц и перископическую камеру с 3-кратным зумом.

Первыми новинку среднего класса страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, пишет GSMArena. Рассказываем, чем интересен гаджет.

Характеристики Vivo V80

Телефон оборудовали 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2750x1260 точек. Матрица поддерживает частоту обновления 144 Гц и выдает до 5000 нит пиковой яркости (на локальном участке) и до 1800 нит в режиме HBM.

Внутри установлен 4-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. На выбор предложат три варианта накопителя: базовая версия на 128 ГБ — UFS 3.1, а модификации на 256 и 512 ГБ получили более быстрый стандарт UFS 4.1. Из коробки смартфон работает под управлением ОС Android 17 с оболочкой OriginOS 7. Производитель обещает выпустить четыре номерных обновления Android и шесть лет поддерживать устройство патчами безопасности.

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Цвета Vivo V80 Фото: Vivo

Сзади имеются основной 50-мегапиксельный фотосенсор с оптической стабилизацией, перископический телеобъектив на 50 Мп с 3-кратным приближением и стабилизацией, а также сверхширокоугольный модуль на 8 Мп. Для селфи предусмотрена фронталка с разрешением 50 Мп.

Автономность обеспечивает АКБ емкостью 7200 мАч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. На международном рынке телефон Vivo V80 появится в четырех расцветках: фиолетовой (Starwish Purple), зеленой (Wander Green), переливающейся золотистой (Sunrise Anthem) и темно-серой (Vast Gray). Точные ценники для каждого региона компания объявит ближе к старту продаж.

Предварительный вердикт экспертов и автора

Согласно первым впечатлениям экспертов GSMArena, о которых мы подробнее писали ранее, Vivo V80 — в целом сбалансированный аппарат с парой интересных фишек. У него яркий дисплей, надежный уровень быстродействия, свежий софт, очень емкая батарея для столь малых размеров и прочная сборка. Дизайн тоже получился достаточно приятным, пусть и сильно напоминает iPhone 17 Pro.

Основная камера делает хорошие снимки, но обозреватели пожелали более точной настройки цветопередачи, чтобы оттенки были одинаковыми в режимах Photo и High Res. Да и сам пресет высокого разрешения могли лучше оптимизировать, чтобы снимки подряд создавались быстрее без задержек. В Индии Vivo V80 стоит от 63 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 663 долларам или 29 756 гривнам. Цена действительно немаленькая, и на глобальном рынке телефон точно будет не дешевле.

Смартфон vivo V80 Фото: gsmarena.com

По моему мнению, за такие деньги все-таки могли установить процессор получше. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 использовался и в прошлогоднем Vivo V70, и в позапрошлогоднем Vivo V60. В AnTuTu он набирает 1 284 733 балла — неплохо, но некоторые аналоги того же класса могут быть вдвое мощнее.

Судя по всему, учитывая сложную ситуацию с подорожанием комплектующих, чип решили не менять, чтобы не слишком сильно завышать стоимость. В остальном смартфон выглядит очень даже достойно. Будем ожидать международных цен и сообщений о релизе в Украине, если он состоится.

Ранее сообщалось, что на подходе доступные флагманы с батареей на 9000 мАч. OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro — смартфоны, которые обещают удивить отличными параметрами в своем сегменте.

Также Фокус писал, что Samsung может отказаться от One UI в пользу другой ОС. Компания рассматривает отказ от бренда One UI в пользу платформы под названием Galaxy OS.