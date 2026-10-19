Батарея на 10 000 мАч и камера на 200 МП: подтверждена дата выхода доступного флагмана Xiaomi (фото)

Xiaomi в скором времени выпустит субфлагманский смартфон Redmi K100, ориентированный на геймеров и пользователей, для которых важна длительная автономная работа.

Смартфон Redmi K100 выйдет 27 октября в Китае, тогда как на международном рынке устройство может дебютировать позже под другим названием. Подробности о смартфоне раскрыл портал Gizmochina.

На опубликованных изображениях Redmi K100 представлен в цвете Firefly Green. Телефон получил плоский дисплей с вырезом для фронтальной камеры по центру, широкий горизонтальный модуль камеры на задней панели и металлическую рамку. Рядом с модулем камеры расположен логотип Bose tuning.

Redmi K100 Фото: Redmi

Сообщается, что в Redmi K100 будет использоваться процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm в сочетании со специализированным чипом дисплея D2. Эта двухчиповая система разработана для поддержки аппаратного масштабирования изображения и интерполяции кадров в совместимых играх.

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По данным инсайдеров, Redmi K100 получит 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц. Также ожидается, что смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт. Эта батарея станет самой емкой в серии Redmi K.

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Среди других ожидаемых характеристик — основная камера на 200 МП, перископическая телеобъективная камера, стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от пыли и воды по стандарту IP68.

Ранее представленные модели Redmi K100 Pro и K100 Pro Max представлены на международном рынке как Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra, однако следует учитывать, что запуск Redmi K100 в мире под брендом Poco пока официально не подтвержден.

Напомним, что 21 октября компания Honor представит серию смартфонов Honor Win 2, в которую войдут модели Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил характеристики будущих флагманов Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.