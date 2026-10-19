Батарея 10 000 мАг та камера 200 МП: підтверджена дата виходу дешевшого флагмана Xiaomi (фото)

Xiaomi незабаром випустить субфлагманський смартфон Redmi K100, орієнтований на геймерів та користувачів, для яких важлива тривала робота від акумулятора.

Смартфон Redmi K100 вийде 27 жовтня у Китаї, тоді як на міжнародному ринку пристрій може дебютувати згодом під іншою назвою. Деталі про смартфон розкрив портал Gizmochina.

На оприлюднений зображеннях Redmi K100 представлений у кольорі Firefly Green. Телефон отримав плоский дисплей з вирізом для фронтальної камери по центру, широкий горизонтальний модуль камери на задній панелі та металеву рамку. Поряд із модулем камери розташований логотип Bose tuning.

Redmi K100 Фото: Redmi

Повідомляється, що Redmi K100 використовуватиме процесор Snapdragon 8 Elite від Qualcomm разом із спеціалізованим чипом дисплея D2. Ця двочипова система розроблена для підтримки апаратного масштабування зображення та інтерполяції кадрів у сумісних іграх.

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За даними інсайдерів, Redmi K100 отримає 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення до 185 Гц. Також очікується, що смартфон матиме акумулятор ємністю 10 000 мАг із дротовою зарядкою 100 Вт. Ця батарея стане найбільшою у серії Redmi K.

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Серед інших очікуваних характеристик — основна камера на 200 МП, перископна телеоб'єктивна камера, стереодинаміки, ультразвуковий сканер відбитків пальців та захист від пилу та води за стандартом IP68.

Раніше представлені Redmi K100 Pro та K100 Pro Max фігурують на міжнародному ринку як Poco F9 Pro та Poco F9 Ultra, однак варто враховувати, що запуск Redmi K100 у світі під брендом Poco наразі офіційно не підтверджений.

Нагадаємо, Honor 21 жовтня представить серію смартфонів Honor Win 2, що включатиме моделі Win 2, Win RT 2 та Win Turbo 2.

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