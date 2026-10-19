Надежный смартфон от Xiaomi по средней цене: какую модель рекомендуют эксперты (фото)

Недорогой смартфон Poco X8 от Xiaomi отличается мощным аккумулятором, ярким экраном и прочным корпусом.

Сегодня Poco X8 является одним из лучших смартфонов среднего класса по автономности, качеству дисплея и уровню защиты от внешних воздействий. К такому выводу пришли эксперты портала Notebookcheck.

Poco X8 оснащен аккумулятором емкостью 8340 мАч, что позволяет ему работать на 40 % дольше, чем смартфоны аналогичной ценовой категории. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт и реверсивную зарядку мощностью до 22,5 Вт.

Poco X8 Фото: notebookcheck.com

Авторы обзора также отметили великолепный AMOLED-дисплей с яркостью до 3500 нит, который хорошо подходит для использования на улице. Он предлагает разрешение 1,5K, частоту обновления до 120 Гц и оснащtн встроенной технологией распознавания прикосновений мокрыми руками.

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Кроме того, базовая модель линейки Poco X8 может похвастаться высоким уровнем защиты от пыли и воды. Устройство прошло сертификацию по стандартам IP68 / IP66 и IP69 / IP69K, поэтому оно полностью пыленепроницаемо и может выдерживать полное погружение под воду.

Несмотря на глобальный дефицит памяти, Poco X8 предлагает 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, что неплохо для данного сегмента. Смартфон получит пять основных обновлений Android. Предустановленные приложения и сама операционная система содержат рекламу, но ее можно легко отключить.

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Среди других преимуществ Poco X8 эксперты отметили удобную навигацию, поддержку 5G и множество аудиокодеков Bluetooth, позволяющих подключать аудиоаксессуары по беспроводной связи с хорошим качеством звука.

Цена Xiaomi Poco X8 в Украине — от 12 999 грн.

Напомним, что Xiaomi в скором времени выпустит субфлагманский смартфон Redmi K100, ориентированный на мобильные игры и автономность.

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