Надійний смартфон від Xiaomi за середню ціну: яку модель радять експерти (фото)

Недорогий смартфон Poco X8 від Xiaomi пропонує потужний акумулятор, яскравий екран та міцний корпус.

Сьогодні Poco X8 є одним з найкращих смартфонів середнього класу за автономністю, якістю дисплея та рівнем захисту від зовнішніх впливів. Такого висновку дійшли експерти порталу Notebookcheck.

Poco X8 отримав акумулятор ємністю 8340 мАг, що дозволяє йому працювати до 40% довше, ніж смартфони аналогічної цінової категорії. Він підтримує швидку дротову зарядку 67 Вт та реверсивну зарядку потужністю до 22,5 Вт.

Poco X8 Фото: notebookcheck.com

Автори огляд також відзначили чудовий AMOLED-дисплей яскравістю до 3500 ніт, який добре підходить для використання на вулиці. Він пропонує роздільну здатність 1,5K, частоту оновлення до 120 Гц та має вбудовану технологію розпізнавання дотиків мокрими руками.

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Окрім того, базова модель лінійки Poco X8 може похвалитися високим рівнем захисту від пилу та води. Пристрій пройшов сертифікацію за стандартами IP68 / IP66 та IP69 / IP69K, тож є повністю пилонепроникним та може витримувати повне занурення під воду.

Попри світову кризу пам'яті, Poco X8 пропонує 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті, що непогано для даного сегмента. Смартфон отримає п'ять основних оновлень Android. Попередньо встановлені додатки та сама операційна система містить рекламу, але її можна легко вимкнути.

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Серед інших переваг Poco X8 експерти вказали хорошу навігацію, підтримку 5G та численні аудіокодеки Bluetooth, що дозволяють підключати аудіоаксесуари бездротовим способом із гарною якістю звуку.

Ціна Xiaomi Poco X8 в Україні — від 12 999 грн.

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