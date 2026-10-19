Новые флагманы Samsung могут выйти раньше: когда ждать серию Galaxy S27 (фото)

Компания Samsung готовится представить флагманскую серию смартфонов, в которую войдут модели Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Смартфоны Samsung Galaxy S27 могут дебютировать в январе или феврале 2027 года. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на авторитетного южнокорейского технологического инсайдера под псевдонимом Lanzuk.

Как отмечается в издании, предыдущая серия Galaxy S26 была официально анонсирована лишь в конце февраля и вышла в начале марта 2026 года. По мнению экспертов, эта задержка была вызвана переходом с модели S26 Edge на S26+ в последнюю минуту.

Рендер Samsung Galaxy S27 Ultra Фото: Ice Universe

Что касается флагманских моделей, то Samsung представила Galaxy S24 в середине января и выпустила её в конце января 2024 года, а серия Galaxy S25 была анонсирована в конце января и выпущена в начале февраля 2025 года.

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Из этого следует, что Galaxy S27 может вернуться к обычным срокам выпуска. Точная дата анонса пока неизвестна, однако большинство важных решений относительно аппаратного обеспечения флагманской серии, судя по всему, уже принято.

Рендер базовой версии Galaxy S27 Фото: Android Headlines

Напомним, что в марте или апреле следующего года Samsung выпустит новый смартфон среднего класса Galaxy A58.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил характеристики будущих флагманов Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.