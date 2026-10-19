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Новые флагманы Samsung могут выйти раньше: когда ждать серию Galaxy S27 (фото)

Рендер Samsung Galaxy S27
Рендер Galaxy S27 | Фото: Gizmochina

Компания Samsung готовится представить флагманскую серию смартфонов, в которую войдут модели Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Смартфоны Samsung Galaxy S27 могут дебютировать в январе или феврале 2027 года. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на авторитетного южнокорейского технологического инсайдера под псевдонимом Lanzuk.

Как отмечается в издании, предыдущая серия Galaxy S26 была официально анонсирована лишь в конце февраля и вышла в начале марта 2026 года. По мнению экспертов, эта задержка была вызвана переходом с модели S26 Edge на S26+ в последнюю минуту.

Рендер Samsung Galaxy S27 Ultra
Рендер Samsung Galaxy S27 Ultra
Фото: Ice Universe

Что касается флагманских моделей, то Samsung представила Galaxy S24 в середине января и выпустила её в конце января 2024 года, а серия Galaxy S25 была анонсирована в конце января и выпущена в начале февраля 2025 года.

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Из этого следует, что Galaxy S27 может вернуться к обычным срокам выпуска. Точная дата анонса пока неизвестна, однако большинство важных решений относительно аппаратного обеспечения флагманской серии, судя по всему, уже принято.

Рендер Samsung Galaxy S27
Рендер базовой версии Galaxy S27
Фото: Android Headlines

Напомним, что в марте или апреле следующего года Samsung выпустит новый смартфон среднего класса Galaxy A58.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил характеристики будущих флагманов Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.