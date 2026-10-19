Нові флагмани Samsung можуть вийти раніше: коли чекати серію Galaxy S27 (фото)

Компанія Samsung готується представити флагманську серію смартфонів, що включатиме моделі Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra.

Смартфони Samsung Galaxy S27 можуть дебютувати у січні або лютому 2027 року. Про це пише GSMArena з посиланням на авторитетного південнокорейсього технологічного інсайдера на псевдо Lanzuk.

Як зазначають у виданні, попередня серія Galaxy S26 була офіційно анонсована лише наприкінці лютого та вийшла на початку березня 2026 року. На думку експертів, ця затримка була спричинена переходом з S26 Edge на S26+ в останню хвилину.

Рендер Samsung Galaxy S27 Ultra Фото: Ice Universe

Що стосується старших флагманів, Samsung представила Galaxy S24 середині січня та випустила наприкінці січня 2024 року, а серія Galaxy S25 була анонсована наприкінці січня та запущена на початку лютого 2025 року.

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З цього слідує, що Galaxy S27 може повернутися до звичайних часових рамок. Точна дата анонсу поки що невідома, проте більшість важливих рішень щодо апаратного забезпечення флагманської серії, схоже, вже прийнято.

Рендер базового Galaxy S27 Фото: Android Headlines

Нагадаємо, у березні або квітні наступного року Samsung випустить новий смартфон середнього класу Galaxy A58.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв характеристики майбутніх флагманів Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra.