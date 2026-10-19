Нові флагмани Samsung можуть вийти раніше: коли чекати серію Galaxy S27 (фото)
Компанія Samsung готується представити флагманську серію смартфонів, що включатиме моделі Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra.
Смартфони Samsung Galaxy S27 можуть дебютувати у січні або лютому 2027 року. Про це пише GSMArena з посиланням на авторитетного південнокорейсього технологічного інсайдера на псевдо Lanzuk.
Як зазначають у виданні, попередня серія Galaxy S26 була офіційно анонсована лише наприкінці лютого та вийшла на початку березня 2026 року. На думку експертів, ця затримка була спричинена переходом з S26 Edge на S26+ в останню хвилину.
Що стосується старших флагманів, Samsung представила Galaxy S24 середині січня та випустила наприкінці січня 2024 року, а серія Galaxy S25 була анонсована наприкінці січня та запущена на початку лютого 2025 року.
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З цього слідує, що Galaxy S27 може повернутися до звичайних часових рамок. Точна дата анонсу поки що невідома, проте більшість важливих рішень щодо апаратного забезпечення флагманської серії, схоже, вже прийнято.
Нагадаємо, у березні або квітні наступного року Samsung випустить новий смартфон середнього класу Galaxy A58.
Фокус також повідомляв, що експерт порівняв характеристики майбутніх флагманів Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra.