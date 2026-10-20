Смартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max уже близко: раскрыты цены флагманов (фото)

Китайские флагманы Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max в скором времени будут официально представлены на международном рынке.

Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, судя по всему, выйдут в Европе по значительно более высоким ценам. Об этом сообщает YTechB.

Основными отличиями между китайскими и международными версиями смартфонов Xiaomi являются емкость аккумуляторов, скорость зарядки и стоимость.

Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Сообщается, что Xiaomi 18 Pro в Европе будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, типовая емкость которого может быть заявлена на уровне 6100 мАч, 6150 мАч или 6200 мАч. Для сравнения, китайская версия Xiaomi 18 Pro оснащена аккумулятором емкостью 7000 мАч.

Европейская версия Xiaomi 18 Pro Max будет оснащена аккумулятором на 7050 мАч с номинальной емкостью 7200 мАч, тогда как в Китае этот смартфон поставляется с аккумулятором на 8500 мАч.

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Xiaomi 18 Pro в Европе будет поддерживать проводную зарядку мощностью 90 Вт. В свою очередь, Xiaomi 18 Pro Max будет заряжаться с мощностью 100 Вт, как и китайская версия. Поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт останется неизменной в Европе.

Цена Xiaomi 18 Pro в Европе:

256 ГБ — 1449 евро.

512 ГБ — 1649 евро.

Цена Xiaomi 18 Pro Max в Европе:

512 ГБ — 1849 евро.

Напомним, что флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S27 могут выйти раньше, чем ожидалось.

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