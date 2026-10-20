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Смартфони Xiaomi 18 Pro та Pro Max вже близько: розкрито ціни флагманів (фото)

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max
Xiaomi 18 Pro Max | Фото: gsmarena.com

Китайські флагмани Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max незабаром будуть офіційно представлені на міжнародному ринку.

Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max, схоже, вийдуть у Європі зі значно підвищеними цінами. Про це пише YTechB.

Основними відмінностями між китайськими та глобальними версіями смартфонів Xiaomi є ємність акумуляторів, швидкість заряджання та вартість.

Смартфони Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max
Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max
Фото: Xiaomi

Повідомляється, що Xiaomi 18 Pro в Європі матиме акумулятор ємністю 6000 мАг, типова ємність якого може бути заявлена ​​на рівні 6100 мАг, 6150 мАг або 6200 мАг. Для порівняння, китайський Xiaomi 18 Pro має батарею на 7000 мАг.

Європейська версія Xiaomi 18 Pro Max отримає акумулятор на 7050 мАг з типовою ємністю 7200 мАг, тоді як у Китаї цей смартфон пропонує 8500 мАг.

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Xiaomi 18 Pro в Європі матиме підтримку дротової зарядки потужністю 90 Вт. Своєю чергою Xiaomi 18 Pro Max заражатиметься з потужністю 100 Вт, як і китайська версія. Підтримка бездротової зарядки потужністю 50 Вт залишиться незмінною в Європі.

Ціна Xiaomi 18 Pro у Європі:

  • 256 ГБ — 1449 євро.
  • 512 ГБ — 1649 євро.

Ціна Xiaomi 18 Pro Max у Європі:

  • 512 ГБ — 1849 євро.

Нагадаємо, флагманські смартфони серії Samsung Galaxy S27 можуть вийти раніше, ніж очікувалося.

Фокус також повідомляв, що компанія HMD випустить новий смартфон середнього класу Vibe 2 Max.