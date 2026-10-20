Смартфони Xiaomi 18 Pro та Pro Max вже близько: розкрито ціни флагманів (фото)

Китайські флагмани Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max незабаром будуть офіційно представлені на міжнародному ринку.

Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max, схоже, вийдуть у Європі зі значно підвищеними цінами. Про це пише YTechB.

Основними відмінностями між китайськими та глобальними версіями смартфонів Xiaomi є ємність акумуляторів, швидкість заряджання та вартість.

Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Повідомляється, що Xiaomi 18 Pro в Європі матиме акумулятор ємністю 6000 мАг, типова ємність якого може бути заявлена ​​на рівні 6100 мАг, 6150 мАг або 6200 мАг. Для порівняння, китайський Xiaomi 18 Pro має батарею на 7000 мАг.

Європейська версія Xiaomi 18 Pro Max отримає акумулятор на 7050 мАг з типовою ємністю 7200 мАг, тоді як у Китаї цей смартфон пропонує 8500 мАг.

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Xiaomi 18 Pro в Європі матиме підтримку дротової зарядки потужністю 90 Вт. Своєю чергою Xiaomi 18 Pro Max заражатиметься з потужністю 100 Вт, як і китайська версія. Підтримка бездротової зарядки потужністю 50 Вт залишиться незмінною в Європі.

Ціна Xiaomi 18 Pro у Європі:

256 ГБ — 1449 євро.

512 ГБ — 1649 євро.

Ціна Xiaomi 18 Pro Max у Європі:

512 ГБ — 1849 євро.

Нагадаємо, флагманські смартфони серії Samsung Galaxy S27 можуть вийти раніше, ніж очікувалося.

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