Компактный POCO X8s с большой батареей уже тут: цена и особенности смартфона (фото)

POCO X8s — новый миниатюрный телефон среднего класса с дисплеем на 6,35 дюйма экран и АКБ на 6330 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки.

Первой страной, где открыли предзаказы на гаджет, стал Вьетнам, пишет Gizmochina.

Характеристики POCO X8s

Главным отличием аппарата от других моделей серии стали скромные габариты. Телефон весит 187 граммов при толщине корпуса около 8 мм, а рамка у корпуса металлическая. Дисплей диагональю 6,35 дюйма — это матрица LTPO OLED с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. Рамки вокруг экрана получились очень тонкими — 1,18 мм со всех сторон.

Корпус новинки защищен от пыли и воды по стандарту IP68.

Дисплей Poco X8s с пиковой яркостью до 3500 нит Фото: POCO

Внутри установлен 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. На выбор доступно 8 или 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ. POCO X8s работает под управлением ОС Android 16 с прошивкой HyperOS 3.

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Еще одна фишка, примечательная для таких размеров — батарея на 6330 мАч. Элемент поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, а также умеет заряжать другие устройства по проводу (реверсивная подпитка до 22,5 Вт).

Сзади в наличии основная камера на 50 Мп и 8-мегапиксельный сверхширик. Фронтальный модуль имеет разрешение 32 Мп. POCO X8s оснащается модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, а также ИК-портом для управления техникой.

Аккумулятор POCO X8s емкостью 6330 мАч (иллюстративное изображение) Фото: POCO

Цены:

POCO X8s 8/256GB — около $440 (на старте по скидкам — $310).

— около $440 (на старте по скидкам — $310). POCO X8s 12/512GB — около $530 (со скидками — $390).

Телефон доступен в белом, черном и синем цветах.

Предварительный вердикт автора и сравнение с аналогами

POCO X8s занял уникальную нишу в популярной линейке X8. Если POCO X8 Pro и X8 Pro Max — мощные смартфоны с более крупными экранами, X8s предлагает чипсет чуть проще, но не менее приятное соотношение емкости батареи и размеров. Да и в целом смартфоны около 6,3 дюйма — на сегодня большая редкость.

Управлять одной рукой таким аппаратом должно быть удобно, и что главное, не придется жертвовать автономностью ради компактности. Но есть нюанс: хотя Snapdragon 7 Gen 4 — достаточно мощный чип и в целом обеспечит шуструю работу (около 1,3 млн баллов в AnTuTu 11), он уступает Dimensity 8500 Ultra в POCO X8 Pro (около 2 млн баллов в том же тесте). Ранее вышедшие Pro-модели могут быть поинтереснее для геймеров.

В то же время базовый POCO X8 делает ставку на батарею и дисплей побольше, но значительно проигрывает в быстродействии.

Дизайн и цвета POCO X8s Фото: POCO

Смартфон, судя по ценам во Вьетнаме, получился не столь доступным, как хотелось бы в рамках этой серии, — подорожание компонентов продолжает сказываться. Но в целом, учитывая редкое сочетание весьма приличного железа, аккумулятора и небольшого размера, POCO X8s наверняка найдет своего покупателя. Будем ждать детальных обзоров и новостей о релизе в других странах.

Ранее сообщали про надежный смартфон от Xiaomi по средней цене, который рекомендуют эксперты. Речь идет про POCO X8 — мощный середняк с АКБ на 8340 мАч.

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