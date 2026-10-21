Компактний POCO X8s із великим акумулятором уже тут: ціна та особливості смартфона (фото)

POCO X8s — новий мініатюрний смартфон середнього класу з дисплеєм розміром 6,35 дюйма та акумулятором ємністю 6330 мА·год із підтримкою 100-ватної зарядки.

Першою країною, де розпочався попередній продаж цього гаджета, став В’єтнам, пише Gizmochina.

Характеристики POCO X8s

Головною відмінністю цього пристрою від інших моделей серії стали компактні розміри. Телефон важить 187 грамів, товщина корпусу становить близько 8 мм, а рамка корпусу — металева. Дисплей діагоналлю 6,35 дюйма — це матриця LTPO OLED з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3500 ніт. Рамки навколо екрана вийшли дуже тонкими — 1,18 мм з усіх боків.

Корпус нової моделі захищений від пилу та води відповідно до стандарту IP68.

Дисплей Poco X8s із піковою яскравістю до 3500 ніт Фото: POCO

Усередині встановлено 4-нм процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. На вибір доступно 8 або 12 ГБ швидкої оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач UFS 4.0 на 256 або 512 ГБ. POCO X8s працює під управлінням ОС Android 16 із прошивкою HyperOS 3.

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Ще одна особливість, що привертає увагу з огляду на такі розміри, — акумулятор ємністю 6330 мА·год. Акумулятор підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт, а також може заряджати інші пристрої через кабель (реверсивне заряджання до 22,5 Вт).

Ззаду розташована основна камера на 50 Мп та 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. POCO X8s оснащений модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, а також ІЧ-портом для керування технікою.

Акумулятор POCO X8s ємністю 6330 мА·год (ілюстративне зображення) Фото: POCO

Ціни:

POCO X8s 8/256 ГБ — близько 440 доларів (під час стартової акції — 310 доларів).

— близько 440 доларів (під час стартової акції — 310 доларів). POCO X8s 12/512 ГБ — близько 530 доларів (зі знижками — 390 доларів).

Телефон доступний у білому, чорному та синьому кольорах.

Попередній висновок автора та порівняння з аналогами

POCO X8s зайняв унікальну нішу в популярній лінійці X8. Якщо POCO X8 Pro та X8 Pro Max — це потужні смартфони з більшими екранами, то X8s пропонує дещо простіший чіпсет, але не менш приємне співвідношення ємності акумулятора та розмірів. Та й загалом смартфони з діагоналлю близько 6,3 дюйма — на сьогодні велика рідкість.

Керувати таким пристроєм однією рукою має бути зручно, і, що найголовніше, не доведеться жертвувати автономністю заради компактності. Але є нюанс: хоча Snapdragon 7 Gen 4 — досить потужний чіп і загалом забезпечить швидку роботу (близько 1,3 млн балів у AnTuTu 11), він поступається Dimensity 8500 Ultra у POCO X8 Pro (близько 2 млн балів у тому ж тесті). Раніше випущені Pro-моделі можуть виявитися цікавішими для геймерів.

Водночас базова модель POCO X8 робить ставку на акумулятор і більший дисплей, але значно поступається за швидкістю роботи.

Дизайн та кольори POCO X8s Фото: POCO

Судячи з цін у В’єтнамі, смартфон виявився не таким доступним, як хотілося б у рамках цієї серії, — подорожчання комплектуючих продовжує даватися взнаки. Але загалом, з огляду на рідкісне поєднання досить пристойної апаратної частини, акумулятора та невеликих розмірів, POCO X8s напевно знайде свого покупця. Чекатимемо на детальні огляди та новини про вихід на ринок в інших країнах.

Раніше повідомлялося про надійний смартфон від Xiaomi за середньою ціною, який рекомендують експерти. Йдеться про POCO X8 — потужний середньокласний смартфон з акумулятором на 8340 мА·год.

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