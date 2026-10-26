Более дешевые смартфоны с топовым дисплеем: две Android-новинки раскрыты до анонса (фото)
Компания OnePlus в скором времени представит субфлагманские смартфоны Ace 7 и Ace 7 Pro, оснащенные высококачественными дисплеями Oriental.
Официальный анонс OnePlus Ace 7 и OnePlus Ace 7 Pro запланирован на 29 октября 2026 года. Первые подробности о телефонах OnePlus раскрыла в своем блоге на Weibo.
Сообщается, что OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro будут оснащены экраном Oriental четвертого поколения, разработанным совместно с BOE, который обеспечивает частоту обновления от 165 Гц до 185 Гц в поддерживаемых играх.
Примечательно, что аналогичный дисплей используется в более дорогом флагмане OnePlus 16. Президент OnePlus China Ли Цзе подчеркнул, что это единственный в отрасли в этом году флагманский дисплей сверхвысокой четкости LTPO с частотой 185 Гц.
Как поясняет OnePlus, в основе дисплея лежит схема LTPO, разработанная для сверхвысокой частоты обновления. В экране также используется люминесцентный материал X4, созданный OnePlus и BOE, который улучшает четкость и прозрачность.
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За обработку контента с высокой частотой кадров отвечает чип Super Display Chip P4 от OnePlus, а технология Bright Eyes Protection обещает снизить нагрузку на глаза при длительном просмотре контента или играх.
Напомним, что компания Vivo представила бюджетный смартфон Y600 с рекордным временем автономной работы.
Фокус также сообщал, что Huawei официально анонсировала смартфон Pura 90 Plus с хорошей камерой.