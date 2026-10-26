Дешевші смартфони з топовим дисплеєм: дві Android-новинки розсекречені до анонсу (фото)

Компанія OnePlus незабаром представить субфлагманські смартфони Ace 7 та Ace 7 Pro, оснащені високоякісними дисплеями Oriental.

Офіційний анонс OnePlus Ace 7 та OnePlus Ace 7 Pro заплановано на 29 жовтня 2026 року. Перші деталі про телефони OnePlus розкрила у своєму блозі на Weibo.

Повідомляється, що OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro отримають екран Oriental четвертого покоління, розроблений спільно з BOE, що пропонує частоту оновлення від 165 Гц до 185 Гц у підтримуваних іграх.

Кольори OnePlus Ace 7 Фото: OnePlus

Примітно, що аналогічний дисплей використовується у дорожчому флагмані OnePlus 16. Президент OnePlus China Лі Цзе наголосив, що це єдиний флагманський дисплей надвисокої чіткості LTPO з частотою 185 Гц у галузі цього року.

Як пояснює OnePlus, в основі дисплея лежить схема LTPO, розроблена для надвисокої частоти оновлення. Екран також використовує люмінесцентний матеріал X4, створений OnePlus та BOE, який покращує чіткість та прозорість.

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За обробку контенту з високою частотою кадрів відповідає чип Super Display Chip P4 від OnePlus, тоді як технологія Bright Eyes Protection обіцяє зменшити навантаження на очі під час тривалого перегляду контенту чи ігор.

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