Пользователи интернет-сервисов начали жаловаться на серию сбоев, возникших в работе мировых технологических гигантов и местных операторов мобильной связи. Между тем с 15 ноября предупреждали о якобы "тотальном интернет-блэкауте", который может произойти 17 ноября из-за действий правительства США.

Около 20:00 17 ноября мониторинговый проект Down Detector зафиксировал резкий рост числа жалоб пользователей, которые сообщали о сбоях в работе различных интернет-сервисов. В США речь шла о сбоях в работе сервисов Apple и Google. В Украине — о проблемах с "Киевстар", "Водафон" и т. д.

Пользователи из США сообщали на Down Detector, что на сервисах Apple возникли проблемы с авторизацией, работой мобильных приложений и веб-страниц. Одни писали, что "весь интернет сошел с ума", другие же отмечали, что если бы произошел масштабный сбой, то об этом давно бы написали СМИ. Пользователи Gmail тем временем жаловались, что не могут отправить электронные письма, но это касалось лишь части штатов США.

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Сбой в сети — проблемы с сервисами в США, вечер 17 ноября Фото: DownDetector

Между тем мониторинг в Украине выявил сбои в работе iCloud, Apple Pay, Kyivstar, App Store, Apple Store и Lifecell. При этом количество жалоб было несколько меньше, чем в США: у украинцев фиксировалось максимум 20 сообщений о проблемах, а у американцев — до тысячи (в определенный момент времени).

Сбой в сети — проблемы с сервисами в Украине, вечер 17 ноября Фото: DownDetector

Отметим, что 15 ноября на порталах PBS NewsHour (общественное телевидение США), PolitiFact и Lead Stories (агентства по проверке фактов) появился анализ сообщений о возможном масштабном глобальном сбое в работе Интернета 17 ноября. При этом сообщалось, что именно 17 ноября Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Федеральная комиссия по связи (FCC) США планировали провести проверку системы экстренного оповещения. Соответствующие агентства действительно предупреждали об определённых мероприятиях 16–17 ноября, но речь шла о прерывании теле- и радиоэфира для передачи правительственных сообщений.

Сбой в сети — инциденты ноября 2026 года

Отметим, что Фокус писал о серии сбоев в сети, произошедших в ноябре 2026 года. Среди них — проблемы с сервисами Microsoft: компания пояснила, что возникли технические проблемы во время обновления программных продуктов. 14 ноября — проблемы с авиаперелетами в США, когда самолетам запретили подниматься в воздух, а тем, которые уже летели, приказали как можно быстрее приземлиться. Федеральное агентство сообщило, что хакерских атак не было: сбой появился из-за обновления программ, которыми пользовались диспетчеры. Еще один случай — 16 ноября, когда в США "упали" порталы и сервисы банков, обслуживающих миллионы американцев.

Напоминаем, что 17 ноября CNN сообщило о сбое в работе сверхсекретной системы связи Агентства национальной безопасности США.