Користувачі інтернет-сервісів почали скаржитись на серію збоїв, які з'явились під час роботи світових техногігантів та локальних операторів мобільних мереж. Тим часом з 15 листопада попереджали про начебто "тотальний інтернет-блекаут", який може статись 17 листопада через дії уряду США.

Близько 20 год 17 листопада моніторинговий проєкт Down Detector зафіксували стрімке зростання кількості скарг користувачів, які писали про збої різних інтернет-сервісів. У США ішлося про негаразди з сервісами Apple та Google. В Україні — про проблеми з "Київстар", "Водафон" тощо.

Користувачі США писали на Down Detector, що на сервісах Apple є проблеми з авторизацією, роботою мобільних застосунків та веб-сторінок. Люди писали, що "весь інтернет збожеволів", інші ж зауважували, що якби був масштабний збій, то про це давно б написали медіа. Користувачі Gmail тим часом жалілись, що не можуть відправити електронні листи, але це було лише в частині штатів США.

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Збій у мережі — проблеми сервісів у США, вечір 17 листопада Фото: DownDetector

Тим часом моніторинг для України показав збій в iCloud, ApplePay, Kyivstar, App Store, Apple Store, Lifecell. При цьому кількість скарг була дещо менша, ніж у США: в українців фіксували максимум 20 дописів з проблемами, а американців — до тисячі (у певний момент часу).

Збій у мережі — проблеми сервісів в Україні, вечір 17 листопада Фото: DownDetector

Зауважмо, що 15 листопада на порталах PBS NewsHour (громадське телебачення США), PolitiFact та Lead Stories (агентства фактчекінгу) з'явився аналіз дописів про можливий масштабний всесвітній збій інтернет 17 листопада. При цьому писали, що саме 17 листопада Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA) та Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) США планували провести перевірку системи екстреного оповіщення. Відповідні агентства справді попереджали про певні заходи 16-17 листопада, але ішлося про переривання теле- та радіоефіру задля урядових повідомлень.

Збій у мережі — інциденти листопада 2026 року

Зазначимо, Фокус писав про серію збої у мережі, які стались у листопаді 2026 року. Серед них — проблеми з сервісами Mircosoft: компанія пояснила, що були технічні проблеми під час оновлення програмних продуктів. 14 листопада — проблеми з авіаперельотами в США, коли літакам заборонили підійматися у повітря, а тим, які летіли, наказали якнайшвидше приземлитись. Федеральне агентство повідомило, що не було атак хакерів: зафіксували збій через оновлення програм, якими користувались диспетчери. Ще один випадок — 16 листопада, коли у США "упали" портали та сервіси банків, які обслуговували мільйони американців.

Нагадуємо, 17 листопада CNN повідомило про збій у роботі надсекретної системи зв'язку Агентства національної безпеки США.