Украина не ведет переговоры с "Газпромом" по прямым поставкам газа, – Гончарук

Еще вчера в Минэнерго называли такие поставки "потенциально возможными"

Украина не ведет переговоры о возобновлении прямых закупок газа у "Газпрома".

Об этом премьер Гончарук заявил на брифинге, передает hromadske.

"Никаких отдельных переговоров не ведется. У нас есть переговоры о продлении транзита газа из РФ в ЕС. В рамках этих переговоров есть много вопросов, условий, предложений и идей. Не существует никаких отдельных переговоров о возобновлении покупки газа из РФ", – заверил премьер.

Буквально вчера, 26 ноября, глава Минэнерго Алексей Оржель назвал "потенциально возможными" прямые поставки газа из РФ.

При этом, он рассказал, что если Россия и будет продавать Украине газ со скидкой, то эта скидка пойдет на "социально важные мероприятия", а сам газ будет реализовываться потребителям по рыночной цене.

В "Евросолидарности" увидели в словах Оржеля "зраду" и потребовали от спикера Рады Дмитрия Разумкова вызвать министра для дачи объяснений по его заявлениям, а от президента Зеленского – публично отмежеваться от позиции Минэнерго.

Также в "ЕС" призывают СБУ и ГБР провести расследование и допросить Оржеля на предмет возможного влияния на него России.

Еще ранее, 20 сентября, Оржель говорил, мол Украина готова обсудить с РФ прямые поставки газа, ведь этот вопрос "тесно связан" с вопросом транзита газа.

"В РФ сказали, что мы заинтересованы в транзите, они – в поставках. Но это не было похоже на давление", – пояснял глава Минэнерго.

Кроме того, министр добавил, что этот вопрос должен обсуждаться на рыночных условиях, "исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке".

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".

Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.