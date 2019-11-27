Минфин отдал 100% акций "ПриватБанка" Кабмину
2019-11-27 17:21:38
Передача банка состоялась 25 сентября текущего года
Кабмин стал владельцем 100% акций государственного "ПриватБанка". Также правительство владеет полным пакетом акций "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".
Об этом сообщиет Finbalance, ссылаясь на данные НБУ.
Еще в начале 2019 года "ПриватБанк" принадлежал Министерству финансов, но 25 сентября собственником банка было указано "государство в лице Кабинета министров".
Кабмин также владеет 100% акций "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". У Минфина же есть 94,94% акций "Укргазбанка", остальные – у миноритариев.
В конце сентября в интервью Financial Times Гончарук говорил, что в вопросе "ПриватБанка" необходимо искать компромисс. Также премьер добавил, мол решение вопроса "должно быть найдено вместе с МВФ".
Позже Гончарук заявил, что Кабмин изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка", но никаких переговоров ни с кем не ведет.
Интервью премьера на FT вышло 17 сентября.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного Приватбанка бывшим акционерам нет.
- Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию Приватбанка
- Сам же президент Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный Приватбанк бывшим владельцам.
- 22 ноября стало известно, что украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.