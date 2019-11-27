Минфин отдал 100% акций "ПриватБанка" Кабмину

Передача банка состоялась 25 сентября текущего года

Кабмин стал владельцем 100% акций государственного "ПриватБанка". Также правительство владеет полным пакетом акций "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

Об этом сообщиет Finbalance, ссылаясь на данные НБУ.

Еще в начале 2019 года "ПриватБанк" принадлежал Министерству финансов, но 25 сентября собственником банка было указано "государство в лице Кабинета министров".

Кабмин также владеет 100% акций "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". У Минфина же есть 94,94% акций "Укргазбанка", остальные – у миноритариев.

В конце сентября в интервью Financial Times Гончарук говорил, что в вопросе "ПриватБанка" необходимо искать компромисс. Также премьер добавил, мол решение вопроса "должно быть найдено вместе с МВФ".

Позже Гончарук заявил, что Кабмин изучает ситуацию вокруг "ПриватБанка", но никаких переговоров ни с кем не ведет.

Интервью премьера на FT вышло 17 сентября.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного Приватбанка бывшим акционерам нет.

Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию Приватбанка

Сам же президент Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный Приватбанк бывшим владельцам.