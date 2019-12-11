Скороговорки отменяются. В рекламе на радио больше не будут зачитывать данные лицензии

Изменения вступят в силу с начала 2020 года

Правительство отменило с начала 2020 года обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе. Сейчас это обязаны делать банки, страховые и строительные компании и ряд других рекламодателей. Соответствующее постановление было принято 11 декабря, сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки. Почему это можно отменить? Во-первых, эта отмена не означает, что компании без лицензий могут рекламироваться. Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху "Гугла", совсем устарела. Тем более, что из-за скорости чтения все равно ничего нельзя разобрать", – написал он.

Изменение согласовали с Минюстом, Минэнерго, Минфином и другими органами.

"Конечно, это мелочь. Но у меня есть теория, что вместе с большими и важными реформами следует постоянно искать такие мелочи, которые, может, не такие глобальные, но в совокупности также делают нашу жизнь немного приятнее ", – добавил министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Дубилет об электронной переписи населения: "Мы разработали методику, которая позволит ответить на 95% вопросов, которые есть у заказчиков традиционной переписи. Будем использовать данные самых разных источников, проводить калибровочные социологические исследования и получим достаточно точную картину по составу и количеству населения в стране".