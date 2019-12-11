Скороговорки отменяются. В рекламе на радио больше не будут зачитывать данные лицензии
2019-12-11 16:34:12
Изменения вступят в силу с начала 2020 года
Правительство отменило с начала 2020 года обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе. Сейчас это обязаны делать банки, страховые и строительные компании и ряд других рекламодателей. Соответствующее постановление было принято 11 декабря, сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки. Почему это можно отменить? Во-первых, эта отмена не означает, что компании без лицензий могут рекламироваться. Норма, которая обязывает рекламные площадки проверять лицензию, остается. Во-вторых, эта норма, может быть, имела смысл 20 лет назад, а сейчас, в эпоху "Гугла", совсем устарела. Тем более, что из-за скорости чтения все равно ничего нельзя разобрать", – написал он.
Изменение согласовали с Минюстом, Минэнерго, Минфином и другими органами.
"Конечно, это мелочь. Но у меня есть теория, что вместе с большими и важными реформами следует постоянно искать такие мелочи, которые, может, не такие глобальные, но в совокупности также делают нашу жизнь немного приятнее ", – добавил министр.
Как ранее сообщал Фокус:
- Дубилет об электронной переписи населения: "Мы разработали методику, которая позволит ответить на 95% вопросов, которые есть у заказчиков традиционной переписи. Будем использовать данные самых разных источников, проводить калибровочные социологические исследования и получим достаточно точную картину по составу и количеству населения в стране".
- Дубилет о земельной реформе: "Около 7 млн украинцев получили паи на землю. Надо защищать их и не дать им продаться дешево! Вот только 1,5 млн из них уже умерли, сдавая свою землю за копейки. Продавать землю нельзя, но сдавать в аренду на 49 лет можно. Ага. Я поддерживаю земельную реформу. Надо уже заканчивать этот совок".