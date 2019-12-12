В Польше готовы к проблемам с транзитом газа через Украину

2019-12-12 19:25:03

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У Польши есть несколько запасных вариантов в ситуации, если сырье перестанет поступать с Украины

Глава Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Петр Возняк заявил, что Польша готова к возможным проблем с транзитом газа из Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

У Польши есть несколько запасных вариантов в ситуации, если сырье перестанет поступать с Украины.

Среди них он назвал подготовленные и частично подписанные контракты с западными поставщиками, в основном с Германией, увеличение импорта сжиженного газа через терминал в Свиноуйсце, собственную добычу на Подкарпатье и Великопольше, а также большие запасы сырья в хранилищах под землей.

По словам Возняка, в польских хранилищах сейчас есть 3 миллиарда кубических метров газа, а по всему Европейскому союзу свыше 100 миллиардов кубических метров голубого топлива.

Как ранее сообщал Фокус:

  • За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
  • Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле. 
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