В "СН" планируют пройти правки к рынку земли до конца следующей недели

Депутаты будут собираться на аграрный комитет всю следующую неделю, за исключением среды

При условии отстуствия провокаций, все правки к проекту закона о рынке земли депутаты планируют рассмотреть до 27 декабря.

Об этом заявил замглавы аграрного комитета Рады и нардеп от "Слуги народа" Павел Халимон.

"Если другие фракции и представители других политсил не будут заниматься провокациями и искусственным затягиванием времени, мы рассчитываем, что до конца следующей недели мы пройдем все правки по рынку земли", – говорит Халимон.

Для завершения работы над правками депутаты установили дополнительный график заседаний профильного комитета – 23, 24, 26 и 27 декабря.

Вчера, около 22:00, на заседании аграрного комитета, во время рассмотрения правок к рынку земли, подрались народные депутаты.

Главными действущими лицами оказались депутаты от "ОПЗЖ" Илья Кива, от "Батькивщины" Вадим Ивченко и Андрей Мотовиловець от "Слуги народа".

Конфликт якобы возник из-за предложения установить время, до котрого будет продолжаться заседание.

В итоге, нардепы согласовали решение завершить заседание в 00:30. Из более 4600 поправок удалось рассмотреть 192.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены поправки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.

Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться исключительно на референдуме.