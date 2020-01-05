Россия в полном объеме заплатила Украине за транзит газа

Деньги от "Газпрома" уже поступили на счета Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты

Оператор ГТС в полном объеме получил оплату за свои услуги от "Газпрома" несмотря на снижение объемов прокачки.

Об этом сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки", – заявил Макогон.

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По его словам, деньги от "Газпрома" уже поступили на счета Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты.

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