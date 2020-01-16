Милованов о Гончаруке: Лучший премьер в истории Украины. Вот доказательства

Коррупции нет, дерибана бюджета тоже. Должности не дают "правильным" людям. И самое главное: в четвертом квартале рост экономики продолжится, верит министр

Министр экономики Тимофей Милованов считает Алексея Гончарука лучшим премьером и этому якобы есть доказательства.

Об этом Милованов пишет у себя в Facebook.

"Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана госпредприятий. Нет квот по политическим назначениям. Такого в Украине никогда не было", – пишет министр.

По его словам, оппоненты постоянно всех пугают экономическим кризисом. А его на самом деле и нет, уверен Милованов.

"Состояние экономики сейчас лучшее за годы. Сейчас экономика страны растет большими темпами – во ІІ и ІІІ кварталах рост ВВП превысил 4% и был одним из самых высоких в Европе", – заявил глава Минэкономики.

Свои словам министр подкрепяет тем, что сейчас в Украине якобы есть большой внутренний спрос (как потребительский, так и инвестиционный). Также якобы активно растет сельское хозяйство.

Милованов уверяет: "В четвертом квартале рост продолжится, хотя мы ожидаются более низкие результаты, чем 4%".

При этом, на "пленках Гончарука" слышно, как кто-то с голосом, похожим на голос премьера, говорил, мол в четвертом квартале экономический рост может "просесть".

"Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост, вот он будет 4,4%... а сейчас будет, по некоторым оценкам, 2%. И скажут, что "ухайдокали экономику". Реформаторы эти, как сказать, "соросята", ухайдокали экономику", – слышно на записи.

"Были "крепкие хозяйственники" – при них было 4,6%, пришли "соросята" – экономика растет 2% и вниз. И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, что у нас нет плана. А у нас его реально нет", – говорит спикер.

Гончарук пост премьера занимает с 29 августа. Тогда же Рада проголосовала и за новый Кабмин.

А кварталы, о которых говорит Милованов, прошли до его назначения на должность главы Минэкономики. Первый начинается 1 января и заканчивается 31 марта. Второй – 1 апреля – 30 июня, третий – 1 июля – 30 сентября и четвертый – 1 октября – 31 декабря.

Стоит отметить, что и голос самого Милованова также слышно на слитых в сеть аудиозаписях.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.

При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

16 января появилась третья запись, на которой Гончарук советовал объяснять Зеленскому экономические вопросы на примере оливье.

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.