Набсовет УЗ узнал о меморандуме с Deutsche Bahn и хочет больше информации
2020-01-23 19:04:28
Как только набсовет получит больше информации, так сразу он и рассмотрит вопрос с подписанием меморандума
Наблюдательный совет "Укрзализныци" ждет больше информации о подписанном меморандуме с Deutsche Bahn.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
"Набсовету "Укрзализныци" стало известно о подписании соглашения с немецким ж/д оператором Deutsche Bahn. Как только совет получит больше информации, этот вопрос рассмотрят", - говорят в УЗ.
22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.
Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать УЗ в управление немецам на 10 лет.
В Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука: об управлении "Укрзализныцей" речь не идет. Оператор якобы будет только консультировать УЗ по предпринимательским и техническим вопросам.
Как ранее сообщал Фокус:
- В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.
- На повышении стоимости пассажирских перевозок Укрзализныця планирует заработать около 700 млн гривен.