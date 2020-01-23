Набсовет УЗ узнал о меморандуме с Deutsche Bahn и хочет больше информации

Как только набсовет получит больше информации, так сразу он и рассмотрит вопрос с подписанием меморандума

Наблюдательный совет "Укрзализныци" ждет больше информации о подписанном меморандуме с Deutsche Bahn.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

"Набсовету "Укрзализныци" стало известно о подписании соглашения с немецким ж/д оператором Deutsche Bahn. Как только совет получит больше информации, этот вопрос рассмотрят", - говорят в УЗ.

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать УЗ в управление немецам на 10 лет.

В Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука: об управлении "Укрзализныцей" речь не идет. Оператор якобы будет только консультировать УЗ по предпринимательским и техническим вопросам.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре Кабмин вернул УЗ в ведение Мининфраструктуры, забрав ее у Минэкономики.

На повышении стоимости пассажирских перевозок Укрзализныця планирует заработать около 700 млн гривен.